NHL: Slafkovský má problém s ramenom, jeho štart proti NY Rangers je otázny

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský má problémy s ramenom. Nad jeho štartom v drese Montrealu v stredajšom dueli NHL proti New Yorku Rangers visí otáznik. Pre portál CBS to uviedol tréner Canadiens Martin St. Louis.



Slafkovský vynechal pondelňajší tréning rovnako ako obranca Mike Matheson, ktorý má bolesti v hornej časti tela. Slovenský krídelník sa zranil počas piatkovej tréningovej jednotky, no počas víkendu nastúpil v dueli s New Yorkom Islanders, v ktorom si pripísal na konto dve asistencie. "Habs" však prehrali 3:4 po nájazdovom rosztrele.