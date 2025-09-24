Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 24.9.2025
 Meniny má Ľuboš, Ľubor
 24hod.sk    Šport

24. septembra 2025

NHL: Slafkovského zasiahla korčuľa protihráča do tváre, má reznú ranu



V minulosti zažil na vlastnej koži hororový incident bývalý slovenský útočník Richard Zedník.



NHL: Slafkovského zasiahla korčuľa protihráča do tváre, má reznú ranu

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský bol blízko k mimoriadne vážnemu zraneniu v nočnom prípravnom zápase pred novou sezónou NHL. Dvadsaťjedenročného útočníka Montrealu Canadiens v závere druhej tretiny duelu s Philadelphiou Flyers zasiahol korčuľou do tváre bývalý spoluhráč Christian Dvorak. Slafkovského našťastie nôž nezasiahol do oblasti krku a odniesol si reznú ranu v tvárovej oblasti.


Slafkovský okamžite zacítil kontakt korčule s jeho lícom a zamieril na striedačku, odtiaľ ihneď do útrob štadióna Bell Centre. Jeho stav si vyžiadal ošetrenie, po ktorom naskočil späť do hry. V stretnutí pomohol asistenciou a dvoma plusovými bodmi k víťazstvu „Habs“ (4:2).

V minulosti zažil na vlastnej koži hororový incident bývalý slovenský útočník Richard Zedník. Držiteľovi zlatej medaily z MS v Göteborgu prerezala v roku 2008 krk korčuľa spoluhráča z Floridy Olliho Jokinena. Slovenský krídelník stratil veľa krvi, no prežil aj vďaka rýchlemu zásahu lekárov. Nôž mu prerezal krčnú tepnu a musel sa okamžite podrobiť operácii. Zedník vynechal zvyšok sezóny, vrátil sa na ročník 2008/2009.


