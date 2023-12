NHL: Tatar si otvoril gólový účet, Kelemen s prvou asistenciou (video)

Slovenský hokejista Tomáš Tatar strelil prvý gól v tejto sezóne zámorskej NHL. Útočníkovi Colorada sa podarilo skórovať v noci na utorok v 26. zápase v drese Avalanche, ktoré zdolalo doma Calgary 6:5. Jeho krajania v tíme súpera Martin Pospíšil a Adam Ružička nebodovali. Prvý bod v novej sezóne si pripísal útočník Miloš Kelemen. Jeho asistencia však Arizone nestačila, na ľade Buffala prehrala 2:5.



Tatar čakal na ukončenie streleckých suchôt dva mesiace. Presadil sa v 19. minúte, keď si nakorčuľoval medzi kruhy a skóroval po prihrávke Rossa Coltona spoza bránky. Bol to jeho deviaty bod v sezóne, na konte má už osem asistencií. Colorado dokázalo v tretej tretine otočiť z 3:5 a zabodovalo naplno po dvoch prehrách. V tabuľke Centrálnej divízie sa udržalo na prvom mieste. Avalanche prehrávali po dvoch tretinách 3:5, no v záverečnej časti dokázali otočiť nepriaznivý stav v priebehu necelých štyroch minút. Do štatistík sa zapísala každá formácia, no najvýraznejší podiel na víťazstve mal trojbodový (1+2) fínsky útočník Mikko Rantanen. Úspešnú otočku dokonal v 56. minúte center elitného útoku Nathan MacKinnon. "Z tohto zápasu si môžeme vziať veľa pozitívnych vecí. Nikto nepochyboval, aj za stavu 3:5 sme stále tlačili a zachovali si dobrý prístup," uviedol pre oficiálnu webovú stránku nhl.com MacKinnon, ktorý s 39 bodmi (12+27) vedie produktivitu tímu.





Kelemen sa presadil v deviatom zápase sezóny, ale jeho prvá asistencia v kariére tretiu prehru Arizony v sérii odvrátiť nepomohla. Slovenský krídelník odohral 8:22 minúty a zapísal si mínusový bod. Sabres rozhodli o svojom triumfe v prostrednej časti hry, v ktorej sa strelecky presadili až trikrát. Darilo sa najmä štvrtému útoku, pričom dvojica Eric Robinson a kapitán Kyle Okposo zaknihovali bilanciu 1+2, center Peyton Krebs mal na konte jeden presný zásah. "Všetci sme boli odhodlaní, ale musíme sa uistiť, že budeme mať rovnaké nastavenie aj v ďalších zápasoch," povedal Okposo.



Jubilejný 1000. bod v NHL zaznamenal John Tavares. Center Toronta mal proti svojmu bývalému tímu New Yorku Islanders bilanciu 1+1, Maple Leafs však prehrali 3:4 po predĺžení. "Je to pre neho úžasný úspech a niečo, na čo by mal byť nesmierne hrdý. Nie je to ľahké dosiahnuť, no on má neuveriteľnú kariéru a zaslúžil si zažiť takýto výnimočný moment," poznamenal na adresu Tavaresa jeho bývalý spoluhráč z čias pôsobenia v Islanders Casey Cizikas.



Dallas, ktorého výsledky sú ako na hojdačke, mal duel s Detroitom pevne vo svojich rukách a triumfoval 6:3. Najväčšiu zásluhu na tom mal obranca Miro Heiskanen, ktorý si pripísal dva góly a jednu asistenciu. Dvadsaťštyriročný fínsky zadák bol rád, že jeho tím sa dokázal otriasť z vysokej prehry nad Vegas (1:6): "Je to naozaj dôležité. Zápas proti Vegas nebol pre nás dobrý. Myslím, že teraz sme odohrali výborných 60 minút, celý zápas sme tvrdo pracovali a zaslúžene vyhrali. Môže to byť pre nás odrazový mostík."

sumáre:





Buffalo Sabres - Arizona Coyotes 5:2 (1:0, 3:1, 1:1)



Góly: 3. Okposo (E. Robinson, Clifton), 27. E. Robinson (Okposo, Clifton), 31. Krebs (Okposo, E. Robinson), 36. Peterka (Skinner, Dahlin), 59. Dahlin - 24. Kesselring (Cooley, KELEMEN), 53. Carcone (Maccelli, Moser). Brankári: Levi - Vejmelka, strely na bránku: 38:23







New York Islanders - Toronto Maple Leafs 4:3 po predĺžení (2:1, 1:1, 0:1 - 1:0)



Góly: 10. Nelson (Palmieri, Dobson), 19. Cizikas (Clutterbuck, Fasching), 22. Palmieri (Nelson, Dobson), 61. Horvat (Barzal, Dobson) - 6. Matthews (Marner, Nylander), 28. Tavares (Timmins, McCabe), 60. Rielly (Tavares, Nylander). Brankári: Sorokin - Samsonov, strely na bránku: 29:40







Dallas Stars - Detroit Red Wings 6:3 (2:1, 2:1, 2:1)



Góly: 14. Heiskanen (J. Robertson, Benn), 20. Lindell (Steel, Hakanpää), 32. J. Robertson (Lindell, Hintz), 34. Duchene (Hanley, Seguin), 54. Pavelski (Hintz, Heiskanen), 60. Heiskanen (Steel) - 6. Sprong (Fabbri, Fischer), 34. Berggren (Gostisbehere, Määttä), 54. Veleno (DeBrincat, Gostisbehere). Brankári: Oettinger - Reimer, strely na bránku: 35:30







Colorado Avalanche - Calgary Flames 6:5 (1:1, 2:4, 3:0)



Góly: 19. TATAR (Colton, Olofsson), 22. Makar (Rantanen, MacKinnon), 35. Meyers (Cogliano, Malinski), 52. Colton (Manson, Byram), 54. Rantanen (Ničuškin, Makar), 56. MacKinnon (Ničuškin, Rantanen) - 14. Kadri (Coleman), 26. Mangiapane (Kadri, Gilbert), 34. Coleman (Backlund, Gilbert), 37. Zary (Weegar), 39. Šarangovič (Hanifin, Andersson). Brankári: Georgiev (41. Prosvetov) - Vladař, strely na bránku: 37:33



Slováci v akcii:



Miloš Kelemen (Arizona) 08:22 0 1 1 -1 1 0



Martin Pospíšil (Calgary) 05:43 0 0 0 -1 1 0



Adam Ružička (Calgary 06:44 0 0 0 -1 1 0



Tomáš Tatar (Colorado) 09:58 1 0 1 0 2 0



/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/