Nedostatky svojich poistiek zistia Slováci až po katastrofách. Odborník pripomína, na čo si dať pozor

Poistená len nehnuteľnosť

Škody treba nahlásiť čo najskôr

12.7.2024 (SITA.sk) - Slováci riešia obsah svojej poistky, až keď je neskoro. Vyhlásil to riaditeľ pre neživotné poistenie FinGO.sk Jaroslav Krajňák , podľa ktorého sa ľudia až po živelných udalostiach pýtajú, čo všetko im kryje poistenie majetku, aké škody im poisťovňa preplatí a v akej výške.„Bohužiaľ, veľa klientov rieši obsah svojho poistenia až ,po funuse‘, keď je už neskoro. Ak ich vytopí, ale ich poistenie je nedostatočné, poisťovne im nepreplatia všetky škody. Všetko závisí od rozsahu poistného krytia aj od výšky poistných súm," doplnil Jaroslav Krajňák.Jedným z najčastejších problémov je podľa jeho slov, že rodinné domy, ale aj bytovky majú poistenú len nehnuteľnosť, ale nie domácnosť. Poisťovňa im v tomto prípade môže uhradiť len škody na samotnej stavbe ako sú navlhnuté či popraskané múry, ploty, komíny alebo strechy. No nepreplatí im napríklad aj zničené šatstvo, nábytok, spotrebiče či iné zariadenie uskladnené vo vytopených pivniciach, garážach a podobne.„Skúsenosti z posledných rokov nás presviedčajú o tom, že letným búrkam, krupobitiu, povodniam a záplavám môže byť vystavený prakticky ktokoľvek. Aj preto odporúčam čo najskôr skontrolovať svoju poistnú zmluvu k poisteniu majetku, aktualizovať si poistnú sumu a rozšíriť rozsah poistného krytia tak, aby krylo nehnuteľnosť, domácnosť aj zodpovednosť," radí riaditeľ pre neživotné poistenie FinGO.sk.Bežní klienti, ale aj bytové družstvá, firmy a obce majú uzavreté 10 a 15-ročné poistné zmluvy, ktoré si medzičasom nikdy neaktualizovali, a preto ich dostatočne nechránia. Škody na majetku sa v niektorých prípadoch vedia vyšplhať aj na desiatky tisíc eur, no musia ich uhradiť z vlastných zdrojov, ktoré im chýbajú.„Škody po povodni či inej živelnej udalosti odporúčam nahlásiť do poisťovne čo najskôr. Klienti tak môžu urobiť aj telefonicky alebo cez online formulár na webe poisťovne. Aby nahlásenie poistnej udalosti a vyplatenie poistného plnenia prebehlo rýchlo a bez problémov, dôležité je komunikovať s poisťovňou, riadiť sa jej pokynmi a dodať jej všetky vyžiadané a úplné podklady, aby nedošlo k spomaleniu likvidácie," uviedol Krajňák.Poisťovne sa väčšinu času snažia pri škodových udalostiach vyjsť klientom v ústrety a hľadajú riešenia, ako im pomôcť. Preto je dobré opýtať sa poisťovne aj na asistenčné služby, ktoré majú klienti k dispozícii.Poisťovňa môže pomôcť aj s náhradným ubytovaním či strážením poškodenej nehnuteľnosti. Môže takisto vyplatiť peniaze vopred formou takzvaného preddavkového plnenia, aby klienti rýchlejšie začali s upratovacími prácami, opravou zničených vecí a podobne.