Odvolávanie Matoviča v parlamente: Opozícii chýbajú hlasy a Pčolinský hovorí o divadle (naživo)

Primárnym motívom je kauza jeho diplomovej práce. Odvolanie premiéra tak prichádza po 123 dňoch fungovania vlády.

Návrh podala strana Smer-SD spolu s poslancami zo vznikajúcej strany Petra Pellegriniho Hlas – sociálna demokracia.

„Premiérovi sme dali čas, aby kvôli kauze svojej diplomovej práce odstúpil z funkcie. Kvôli svojmu plagiátorstvu sám seba označil za zlodeja a niekoľkokrát o svojej práci klamal. Predsedom vlády Slovenskej republiky nemôže byť zlodej a klamár. Keďže Igor Matovič neodstúpil, v spolupráci s ďalšími opozičnými poslancami sme pripravení iniciovať mimoriadnu schôdzu s návrhom na jeho odvolanie,“ uviedol Pellegrini.

Demontáž právneho štátu

Opozícia návrh na odvolanie odôvodnila tiež prijatím zákona, ktorý mal umožniť monitorovanie mobilov občanov na predchádzanie šíreniu choroby Covid-19.

Podľa opozície Matovič zneužil pandémiu na dosiahnutie cieľov, ktoré „sú priamou demontážou právneho štátu“. Opozícia mu vytkla, že „pri kriticky položených otázkach od začiatku výkonu funkcie nedokázal skryť dispozíciu k psychickej labilite“.

Podľa opozície mal Matovič závažné problémy s integritou, keď pri obdobnom probléme bývalého predsedu Andreja Danka s rigoróznou prácou požadoval vyvodenie politickej a ústavnej zodpovednosti, ale k vlastnému plagiátorstvu bol podstatne zhovievavejší.

V súvislosti s pandémiou koronavírusu opozícia v návrhu na odvolanie tvrdí, že premiér doteraz nepredstavil ucelenejšiu stratégiu postupu transformácie spoločnosti a ekonomiky po kríze. Opozícia podrobila kritike aj nedávne výberové konania na prednostov okresných úradov, ktoré neboli podľa nej v súlade so záväzkami vo vládnom programe o transparentnosti výberových konaní.

Necháme vykecať frustrovanú opozíciu

Na odvolanie predsedu vlády je potrebných aspoň 76 hlasov zo 150. Opozícia však má aj s nezaradenými zákonodarcami v parlamente 55 poslaneckých kresiel, koalícia 95.

Predstavitelia vládnych strán sa v minulých dňoch vyjadrili, že sa nepripoja k návrhu opozície. Očakáva sa preto, že Matovič a jeho vláda budú pokračovať ďalej.

„Necháme vykecať frustrovanú opozíciu, pretože oni veľmi dobre vedia, že celá opozícia má okolo 50 hlasov. Na odvolanie potrebujú 76. Keby to bolo o tom, že koalícia má tesnú väčšinu, tak nikdy neviete. Ale pri týchto počtoch v národnej rade je to len a len divadlo,“ povedal Peter Pčolinský z vládnej strany Sme rodina.

V prípade, že by bol Matovič odvolaný, skončila by s ním celá vláda. Po vymenovaní nového premiéra a vlády by kabinet musel predstúpiť pred parlament s novým vládnym programom a požiadať národnú radu o dôveru.

Ospravedlnil sa všetkým poctivým študentom

Matovič na svoju obhajobu tvrdí, že v dobe, keď svoju prácu písal, existovalo minimum zdrojov na danú tému. To, že v práci sa pri tretine textu odvoláva citáciami na dvoch autorov podľa neho konštatuje článok z roku 2012.

„Tak som ju odovzdal a išiel som si ju obhájiť,” povedal. Zároveň uviedol, že za svoju skutočnú diplomovú prácu považuje svoju firmu, keďže ako študent zamestnával 2 000 ľudí. Pokiaľ ide o získaný titul, Matovič ho podľa vlastných slov nepoužíva.

Premiér na sociálnej sieti nedávno napísal, že zo svojej funkcie odstúpi „hneď, ako splní všetko, čo ľuďom pred voľbami sľúbil“. Ospravedlnil sa všetkým poctivým študentom, ktorí dokázali vyštudovať bez jediného odpisovania, našepkávania a iných „fintičiek“.



