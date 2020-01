Okrem toho, že fenikel je výborný pri tráviacich ťažkostiach, dá sa skvele využiť v kuchyni

Má zvláštnu anízovú chuť, čo je možno príčina toho, prečo nie je bežnou ingredienciou pri varení. Okrem toho, že je výborný pri tráviacich ťažkostiach, dá sa v kuchyni skvele využiť.

Fenikel je mnohostranná surovina, dá sa využiť ako zelenina aj ako korenie. Naviac sa dá zužitkovať celý. Fenikel ako korenie sa využíva proti nadúvaniu a pre zlepšenie trávenia. Zlepšuje tvorbu tráviacich štiav, tlmí kŕče žalúdka a čriev . Býva súčasťou čajových zmesí, dokonca i detských. Jeho ďalšie účinky sú tlmenie kašľa, podpora vykašliavania, tonizácia sleziny, obličiek a močovopohlavného systému . Užívať ho môžu tehotné, dojčiace ženy aj deti. Pre aromatické semená sa pestuje vytrvalý fenikel .

Fenikel možno využiť celý

V kuchyni sa môžu semienka využívať ako súčasť dressingov, marinád či pridávať do polievok. Tzv. feniklové vlasy , čo je horná časť feniklu, môžeme použiť na prípravu feniklového oleja . Feniklové vlasy, ako aj ostatný „odpad“ z krájania feniklu, naložíme do olivového oleja, zahrejeme na 80 stupňov C, následne necháme deň lúhovať a precedíme. Olej je výborný napríklad k rybe, do marinád, dresingov.

Nepodceňujte výber v obchode

Pre zdurené, vonné a krehké bázy listov sa pestuje hľuznatý alebo zeleninový fenykel . V obchode sa zameriavajte na výber, vyberajte hľuzy bez tmavých škvŕn či inak uvädnuté a poškodené. Hľuza by mala byť čo najsvetlejšia. Menšie hľuzy sú mladšie, šťavnatejšie a krehkejšie.

Fenikel do omáčok, polievok či k mäsu

Najprv ho očistíme, zbavíme listovej stopky a listov. Listy nevyhadzujeme, skvele ich môžeme využiť do polievok, šalátov či zeleninových jedál. Najjednoduchšie je buľvu rozrezať, zbaviť hlúbu a následne zvyšné lístky variť alebo zapekať. V južnej Európe sa fenikel teší veľkej obľube, často sa pečie priamo s mäsom (hlavne k rybe a jahňaciemu) alebo pridáva do omáčok, polievok, k cestovinám alebo do rizota. Varením stráca horkastú chuť a príjemne zosladnú. Než začneme akokoľvek buľvu upravovať, je lepšie ju povariť v slanej vode.

Z feniklu sa dá vykúzliť aj pyré či len blanšírovať a podať k jedlu ako teplú zeleninovú prílohu. Ďalším tipom je blanšírovaný fenikel zapiecť so syrom a trochou bešamelu . Výborný je aj naložený fenikel s cesnakom, šalotkou, bylinkami a dusený na troche vývaru do mäkka.

Veľmi efektne vyzerá fenikel rozobratý na „mištičky“, ktoré naplníme podľa chuti a dáme do rúry zapiecť.