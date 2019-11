TOP: Desať vecí, ktoré budete v DECEMBRI zaručene potrebovať

Každé ročné obdobie a každý mesiac v ňom nám niečo ponúka, ale aj niečo vyžaduje. A keď na to zabudneme, zaručene sa nám to vypomstí. Či už sú to pravidelné administratívne povinnosti, ktoré od nás vyžaduje štát, špecifiká rôznych opakujúcich sa sviatkov či športových udalostí alebo jednoducho požiadavky počasia, ktoré je v každom mesiaci roku iné.



Teraz.sk vám ponúka ABECEDU mesiaca DECEMBER s dôležitými miľnikmi roka, ale aj praktickými drobnosťami, na ktoré v tomto ročnom období neradno zabudnúť.



1. Auto potrebuje zimné pneumatiky

Foto: TASR/František Iván

2. Čaj

Hoci sa tohtoročný november tváril skôr tak, že by sme mohli túto zimu zvládnuť aj na letných pneumatikách, nenechajte sa oklamať. Zima silno klope na dvere a určite sa dočkáme aj snehu a poľadovice. Ak ste teda do teraz váhali, nečakajte už ani chvíľu a svoje auto prezujte. Pred zimou je dôležité myslieť aj na prevenciu a starostlivosť o auto. Pred napadaním snehu je vhodné prezuť pneumatiky a v súvislosti s nízkymi teplotami zabezpečiť zimnú kvapalinu do ostrekovačov. Tiež skontrolovať hladinu motorového oleja, bod zamŕzania chladiacej kvapaliny, vyčistiť priestor motora či zmerať kapacitu autobatérie.Na Slovensku povinnosť mať zimné pneumatiky nie je ohraničená presným dátumom. Legislatíva ukladá povinnosť mať ich vtedy, keď sa na vozovke nachádza súvislá vrstva snehu. Hrúbka dezénu na pneumatike by nemala byť menej ako tri milimetre. Tento údaj skontrolujú v servise, ale možno ho zistiť aj jednoduchým zariadením na meranie hĺbky dezénu alebo dvojeurovou mincou. Jej strieborný okraj má presne štyri milimetre a ak dezén schová lem, pneumatika je ešte použiteľná.

Ilustračné foto.

Foto: TASR Oliver Ondráš

3. Kvapky do nosa

Áno, teplý čaj nie je v studenej zime nikdy na škodu. Ideálne je keď si ho môžete ochutiť medom a citrónom, alebo niečím iným, čo vám zahreje telo i dušu.

Foto: TASR

4. Lopata na sneh

Nielen kvapky do nosa, ale aj nejaký ten liek na zníženie teploty. Pri prvom veľkom ochladení (a najmä ak bude skokové a náhle, ako to býva v ostatných rokoch zvykom) sa totiž môže ľahko stať, že nachladnete. A s malým soplíkom hneď netreba bežať k lekárovi. Nehovoriac o tom, že nie je väčšej "radosti", ako počas sviatkov niekoľko hodín čakať v preplnenej čakárni pohotovosti. Ak to ale bude ozaj zlé, tak lekára vyhľadajte.

Aj toľkoto snehu môže cez zimu napadnúť.

Foto: Archív TASR

5. Ovocie

Možno vám to vyčarí úsmev na tvári, najmä ak sa aj u vás počasie ešte stále tvári akoby prichádzala príjemná jar namiesto zimy.a zostať doma zasypaný snehom bez akéhokoľvek pomocníka by určite nebolo nič príjemné. A potom ešte treba dúfať, že tak ako ste sa na sneh pripravili vy, aj vaše mesto alebo obec je tiež dostatočne pripravená a chumelica nikoho nezaskočí.

Ilustračné foto.

Foto: TASR

6. Viac peňazí

Tento zdroj vitamínov nielen že dobre chutí, ale dokáže aj zasýtiť. Zvýšená dávka vitamínov je dobrou prevenciou pred respiračnými ochoreniami. Odborníci zároveň upozorňujú, že okrem zdravej stravy, bohatej na ovocie a zeleninu, je v zimnom období dôležité otužovanie a dostatočný pohyb a šport vo vonkajšom prostredí.

Ilustračná snímka

Foto: TASR/AP

7. Šampanské

Táto rada síce vyzerá skôr ako klišé, pravdou však je, že sa blížia Vianoce. Síce sú to sviatky pokoja a lásky, no v našich končinách je dobrým zvykom obdarúvať svojich blízkych. A na to, samozrejme, treba siahnuť aj hlbšie do peňaženky. Nehovoriac o tom, že aj na vianočnom stole, by nemalo chýbať jedlo.Tí, ktorí pracujete, môžete dúfať, že ste svojho zamestnávateľa dostatočne presvedčili a na výplatnej páske si nájdete odmenu, ktorá by vaše vianočné výdavky mohla pokryť. Dôchodcovia by si mohli trochu prilepšiť vianočným príspevkom.Sociálna poisťovňa vyplatív decembri 2019 spolu s dôchodkom automaticky, o vianočný príspevok teda netreba osobitne žiadať. Dostanú ho tí poberatelia starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, pozostalostných dôchodkov či sociálneho dôchodku, ktorí majú nárok na výplatu niektorého z dôchodkov za december 2019, ich dôchodok dosahuje najviac 658,50 eura mesačne a majú bydlisko na území Slovenskej republiky. Maximálna výška vianočného príspevku v tomto roku dosahuje dvojnásobok vlaňajšieho príspevku – až 200 eur – a dostanú ju tí dôchodcovia, ktorý poberajú dôchodok vo výške najviac 210,20 eura mesačne.Poberateľom dôchodku v rozpätí od 210,21 eura do 420,40 eura mesačne bude patriť vianočný príspevok podľa výšky ich vyplácaného dôchodku od 200 eur do 124,33 eura. Tí dôchodcovia, ktorí poberajú dôchodok od 420,41 eura do 658,50 eura mesačne, dostanú vianočný príspevok v rozpätí od 98,85 eur do 13,14 eur.Pokiaľ sa vás netýka ani odmena, ani vianočný príspevok, skúste aspoň pohľadať nejakú brigádu na prilepšenie.

Ilustračná snímka

Foto: TASR/František Iván

8. Trpezlivosť

Aj ak nepatríte k fanúšikom bubliniek, k Silvestru šampanské jednoducho patrí. Nemusí to byť pravé drahé francúzske šampanské, aj na Slovensku máme chutné bublinkové sekty. Samozrejme treba dať pozor, aby vám bublinky nestúpli do hlavy viac ako je vhodné. A ak náhodou patríte do tej skupiny ľudí, ktorá pracuje aj počas štátnych sviatkov, a silvestrovské bublinky nebudete môcť poriadne vyspať, dá sa pripiť aj detským šampanským. Práve takéto určite poteší aj tých najmladších členov rodiny.

Predvianočné nákupy.

Foto: František Iván

9. Vianočný stromček

Aj vy kupujete vianočné darčeky na poslednú chvíľu? Tak sa teda obrňte poriadnou dávkou trpezlivosti. Takýto zvyk má totiž veľmi veľa ľudí, a v obchodoch to väčšinou vyzerá tak, akoby "rozdávali zadarmo". Preto ak sa vyberiete na nákupy tesne pre sviatkami, trpezlivosť budete určite potrebovať. Platí to aj pri nákupoch cez internet. Tam sa ešte môžete dočkať prekvapenia, že zakúpený tovar kuriér do Vianoc nedonesie. Väčšina internetových obchodov však na svojich stránkach informuje, do kedy treba tovar objednať, aby bol na Vianoce na správnom mieste.

Ilustračné foto.

Foto: TASR - Štefan Puškáš

10. Zimník

Či sa rozhodnete pre živý alebo umelý je úplne jedno. V súčasnosti už dokonca existujú rôzne náhrady tradičných stromčekov. Faktom však je, že stromček dotvára atmosféru Vianoc. V súčasnosti si dokonca môžete živý vianočný stromček prenajať. Takýto stromček vám po správnej aklimatizácii spríjemní sviatky. Po nich ho buď vrátite, alebo si ho môžete zasadiť do zeme. Prenajatý stromček si však počas Vianoc vyžaduje zvýšenú starostlivosť, o ktorej vás určite prenajímateľ poučí.

Ilustračné foto.

Foto: TASR/AP

Či už to bude kabát, vetrovka, alebo nejaké iné teplé oblečenie, je úplne jedno. Základ je, aby vám nebola zima, keď teploty klesnú pod nulu a vy sa nebudete nachádzať vo vyhriatej obývačke.