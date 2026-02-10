Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Počítače

10. februára 2026

10. februára 2026

OpenAI začala v USA testovať reklamy v základnej verzii ChatGPT


Snaží sa zvýšiť si príjmy popri prudko rastúcich nákladoch a spolieha sa na to, že používateľom nebude prekážať prerušovanie služieb pre reklamy.



Reklama sa bude objavovať po prihlásení sa pri účtoch dospelých používateľov, ktorí majú bezplatnú verziu alebo predplatné Go. To v USA stojí 8 dolárov mesačne.

Iba malé percento z takmer jednej miliardy používateľov má prémiové predplatné, ktoré zostane bez reklám.

Viac informácií:

Reklamy podľa firmy neovplyvňujú odpovede, ktoré ChatGPT poskytuje. Inzerenti nebudú mať prístup k četom, histórii četu, spomienkam ani osobným údajom.

Používatelia, ktorí si neželajú zobrazovanie reklám, ich môžu deaktivovať. Pri konverzácii s ChatGPT potom budú mať nárok iba na niekoľko bezplatných správ denne.


