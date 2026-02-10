|
Utorok 10.2.2026
Meniny má Gabriela
Denník - Správy
10. februára 2026
OpenAI začala v USA testovať reklamy v základnej verzii ChatGPT
Snaží sa zvýšiť si príjmy popri prudko rastúcich nákladoch a spolieha sa na to, že používateľom nebude prekážať prerušovanie služieb pre reklamy.
Reklama sa bude objavovať po prihlásení sa pri účtoch dospelých používateľov, ktorí majú bezplatnú verziu alebo predplatné Go. To v USA stojí 8 dolárov mesačne.
Iba malé percento z takmer jednej miliardy používateľov má prémiové predplatné, ktoré zostane bez reklám.
Reklamy podľa firmy neovplyvňujú odpovede, ktoré ChatGPT poskytuje. Inzerenti nebudú mať prístup k četom, histórii četu, spomienkam ani osobným údajom.
Používatelia, ktorí si neželajú zobrazovanie reklám, ich môžu deaktivovať. Pri konverzácii s ChatGPT potom budú mať nárok iba na niekoľko bezplatných správ denne.
