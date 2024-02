Oproti Milanovej je Šimkovičová hviezdou, obhajuje ministerku kultúry Šutaj Eštok

V pondelok 12. februára by sa mali poslanci stretnúť na mimoriadnej schôdzi k návrhu na odvolanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej. Rokovanie iniciovala opozícia, no ministerka to považuje za bežný nástroj politického boja.

Krúpa si myslí, že dôvody na odvolanie tam sú, je ich značné množstvo a súhlas vyjadrilo aj takmer 190-tisíc ľudí, ktorí sa podpísali pod petíciu. "Ministerka nekultúry by mala byť odvolaná. Najmä z dôvodu šírenia bludov, hoaxov a dezinformácií," uviedol.

Opozícia bude o 9.00 h v parlamente prítomná, no Krúpa má "tušáka", že schôdzu sa nepodarí otvoriť.

Šutaj Eštok reagoval, že nemá poňatia, či sa schôdzu podarí otvoriť. No sám osobne nevidí žiaden dôvod, prečo by mala byť Šimkovičová odvolaná. "Už len keď to porovnávame s tým, keď tu bola tá ministerka, ktorej meno si ani nespomeniem, tá pani z OĽANO...," povedal.

Jej meno, ktoré je Natália Milanová, mu pripomenul moderátor. Minister vnútra hovorí, že počas covidu zdevastovala celý kultúrny segment a že nikto ani nevedel, že Slovensko nejakú ministerku kultúry má.

"V porovnaní s tým, čo urobila pani Milanová za tri a pol roka, tak oproti nej je pani Šimkovičová hviezdou," reagoval rázne. Krúpa súhlasí, že počas jej pôsobenia došlo k nejakým chybám, no Milanovú obhajuje v tom, že "nezasahovala takto nekultúrne, úplne až hulvátsky do kultúrnej obce takýmto spôsobom, ako to robí pani Šimkovičová".

Krúpa kritizoval to, že súčasná ministerka kultúry ide meniť systém fungovania kultúry ako takej a ide z nej robiť nejakú národnú kultúru, čiže "drevenice, bryndza a nič viac". Nepáči sa mu aj to, že ide vyhadzovať ľudí a bude si do rezortu dosadzovať vlastných. Nemyslí si, že by mala rozhodovať o tom, čo je kultúra, a čo nie.