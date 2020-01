Váhy - ročný horoskop na rok 2020

Práca



Rok 2020 je pre vás sľubný a povzbudzujúci. Je čas, aby ste si vyhrnuli rukávy a pustili sa do práce. Saturn zdôrazňuje, že je možné upevniť svoju pozíciu. Ak budete rešpektovať a ceniť si druhých, bude to platiť aj naopak a vaša práca už nebude spochybňovaná. Rozšírite si kontakty, ktoré sa môžu vždy hodiť. Ku koncu jari je možné uzavrieť výhodnú zmluvu. V lete je ťažké udržať sa v práci, ale na jeseň sa zase všetko zrovná.



Vzťahy



V tomto roku budete mať možnosť na seba upútať pozornosť. Saturn sľubuje, že váš vzťah bude viac stabilný a milujúci, dokonca zistíte, že je v ňom viac lásky a porozumenia, než ste si mysleli. Na pomoc tu budete mať Pluto, ktoré upokojuje a zároveň vám vďaka mágii môže ešte viac prilákať vášho partnera. V lete sa váš vzťah môže dostať do krízy, ale ak o neho zabojujete, nemusí to mať vážnejšie následky. Cítite sa osamelí? Zamilovať sa bude tento rok omnoho jednoduchšie. Pri stretnutí s novým človekom okamžite pocítite túžbu. Kým v auguste prevažuje tendencia vybudovať stabilné, dlhodobé vzťahy, v zime pôjde skôr o túžbu dobývať a byť dobývaný. Jesenné mesiace sú vhodné pre konečné rozhodovanie, posilnenie vzťahu či rozhodnutie, aký má byť váš milostný život.



Peniaze



V prvých siedmich mesiacoch tohto roka vás budú ťažiť nepredvídané náklady spojené s domom či bytom. Tieto výdavky úplne prevrátia vaše plány. Z tohto dôvodu je vám jasné, že až do konca júla sa nesmiete pustiť do žiadnych zbytočných výdavkov. Od augusta je tu možnosť zlepšenia situácie, ale musíte konať veľmi opatrne.



Zdravie



Na začiatku roka na tom so zdravím nebudete najlepšie, ale počas mesiaca sa vám podarí znovu nabrať silu. Neprepínajte sa, radšej sa nezapájajte do extrémnych športov, zbytočne by ste riskovali. Pôsobením Jupitera sa budete stretávať s problémami metabolizmu, preto jedzte striedmo a držte sa na uzde.