Peter Sagan odstúpil z pretekov Tirreno-Adriatico, lídra tímu TotalEnergies vyradili zdravotné problémy

Príprava na klasiku Miláno - San Remo

Štyrikrát ovládol bodovaciu súťaž

9.3.2022 - Slovenský líder francúzskeho tímu TotalEnergies Peter Sagan už nie je v pelotóne cyklistických pretekov Tirrreno-Adriatico. Pre zdravotné problémy odstúpil pred začiatkom stredajšej tretej etapy.Podľa webu VeloNews Sagan sa ráno zobudil so zvýšenou teplotou a neskôr zvracal v autobuse pred štartom 3. etapy z Murla do Terni (170 km).Sagan v predchádzajúcej etape útočil na víťazstvo v záverečnom šprinte, ale napokon skončil štvrtý. Pre 32-ročného rodáka zo Žiliny je to najlepší výsledok vo farbách druhodivízneho francúzskeho tímu, kam prestúpil vlani po piatich rokoch v nemeckom družstve Bora-Hansgrohe.Pre trojnásobného majstra sveta Sagana mali byť preteky Tirreno-Adriatico prípravou na prvú monumentálnu klasiku sezóny Miláno - San Remo, kde roky túži zvíťaziť, ale zatiaľ sa mu to nepodarilo.Peter Sagan v minulosti v rozpätí šiestich rokov (2012 - 2017) vyhral na Tirreno-Adriatico sedem etáp a štyrikrát na týchto obľúbených pretekoch ovládol aj bodovaciu súťaž.Aktuálne pred jeho predčasným koncom mu v celkovej klasifikácii patrila 84. priečka s mankom 1:23 min na talianskeho lídra Filippa Gannu