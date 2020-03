Peter Sagan sa v 5. etape pretekov Paríž-Nice opäť dostal na pódium, zvíťazil Talian Bonifazio

Bonifazio vyšprintoval včas

Tratnik bojoval o víťazstvo

Paríž-Nice 2020

štvrtkové výsledky





5. etapa (Gannat - La Cote-Saint-André, 227 km): 1. Niccolo Bonifazio (Tal.) Total Direct Énergie 5:18:02 h, 2. Iván García Cortina (Šp.), 3. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe, 4. Nacer Bouhanni (Fr.) Arkéa Samsic, 5. Hugo Hofstetter (Fr.) Israel Start-Up Nation, 6. Andrea Pasqualon (Tal.) Circus - Wanty Gobert - všetci rovnaký čas ako víťaz

12.3.2020 - Talian Niccolo Bonifazio z tímu Total Direct Énergie sa stal víťazom 5. etapy na cyklistických pretekoch Paríž-Nice, ktoré sú zaradené do prestížneho seriálu WorldTour.Slovák Peter Sagan z tímu Bora-Hansgrohe finišoval na treťom mieste a zapísal si druhé pódiové umiestnenie na tohtoročnom Paríž-Nice po druhej priečke v tretej etape. Sagana v rýchlom závere predstihol rovnako ako aj pred dvoma dňami Španiel Iván García Cortina (Bahrain-McLaren).S dĺžkou 227 km najdlhšia etapa na 78. ročníku pretekov so štartom v Gannate a cieľom v La Cote-Saint-André mala ohromnú zápletku v dlhom úniku Slovinca Jana Tratnika, ktorý trval takmer 220 km a skončil sa doslova v posledných desiatkach metrov pred cieľom.Bonifazio začal záverečný šprint v pravý čas a približne sto metrov pred "páskou" si vybudoval rozhodujúci náskok pred súpermi vrátane Sagana.Žilinský rodák je celkovo sedemnásty s mankom 1:36 min na lídra celkového poradia, tímového kolegu Nemca Maximiliana Schachmanna. V bodovacej súťaži patrí 30-ročnému Slovákovi štvrtá priečka. Schachmann na prvom mieste má o 11 bodov viac.Piata etapa bola najdlhšia v tohtoročnom programe "Pretekov za slnkom". Cyklisti museli absolvovať až 227 km so štyrmi horskými prémiami a dvoma rýchlostnými.Napriek zvlnenému terénu sa očakával hromadný dojazd v La Cote-Saint-André a na ten napokon aj došlo. Z pôvodne štvorčlenného úniku zostali v posledných dvadsiatich kilometroch vpredu už len Slovinec Jan Tratnik (Bahrain - McLaren) a Francúz Alexis Gougeard (AG2R La Mondiale). Ich partnermi boli aj Ír Ryan Mullen (Trek-Segafredo a Francúz Anthony Turgis (Direct Energie) a mali aj náskok vyše 7 minút.Do posledných 10 km vstupovali Tratnik a Gougeard stále s náskokom pol minúty, ale po ďalších pár kilometroch zostal vpredu už len odolnejší 30-ročný Slovinec. Tratnik bojoval ako lev o víťazstvo a ešte na začiatku posledného kilometra to vyzeralo na jeho radosť v cieli.Lenže drobný náskok si napokon neudržal a približne 200 m pred cieľom ho "zhltli" rýchlici z pelotónu. Z nich mal nečakane najviac síl Talian Bonifazio, ktorý si pripísal osemnáste víťazstvo profikariéry.Trojnásobný majster sveta Peter Sagan mal pôvodne minulý víkend štartovať na prestížnej klasike Strade Bianche a od stredy mal absolvovať aj tradičné etapové preteky Tirreno-Adriatico (11. - 17. 3.). Obe tieto podujatia však talianska vláda v súčinnosti s organizátormi zrušila pre obavy z ďalšieho rozšírenia koronavírusu.Taliani rozhodli, že všetky športové podujatia v Taliansku sa až do 3. apríla 2020 musia konať bez účasti divákov a neskôr viaceré z nich zrušili vrátane finále Svetového pohára v alpskom lyžovaní v Cortine d´Ampezzo. Taliansko sa stalo európskym epicentrom šírenia nákazy ochorením COVID-19. Na Apeninskom polostrove zomrelo viac ako 600 osôb a vyše 10 000 ich je nakazených.