Nedeľa 29.3.2026
Meniny má Miroslav
29. marca 2026
Petržalka investuje do verejných priestorov. Vnútroblok na Ľubovnianskej čaká nový asfalt
29.3.2026 (SITA.sk) -
Zanedbaná plocha bývalého verejného ihriska vo vnútrobloku na Ľubovnianskej ulici v bratislavskej Petržalke prechádza revitalizáciou v gescii mestskej časti. Ako pre SITA uviedla hovorkyňa Petržalky Mária Halašková, cieľom je výmena pôvodnej asfaltovej plochy, ktorá je v stave značného poškodenia, ako sú trhliny, praskliny či chýbajúce časti asfaltu. Celková plocha asfaltového povrchu, vrátane štyroch nájazdov, je takmer 1300 metrov štvorcových.
„Zatrávnená plocha je bývalé verejné ihrisko, ktoré je nepoužívané na svoj účel a bez herných prvkov," priblížila ďalej hovorkyňa s tým, že táto plocha s celkovou výmerou 743 metrov štvorcových sa nanovo zatrávni. Realizačné práce budú zahŕňať aj búranie existujúceho betónového múrika a vybúranie betónových základov na súčasnej asfaltovej a trávnatej ploche, odstránenie starých betónových skruží a betónového pingpongového stola.
„Plánujeme tu tiež osadiť nový pingpongový stôl a na časti asfaltovej plochy vybudovať nové oplotenie, ako hranicu pre hraciu plochu určenú napríklad na loptové hry," spresnila Halašková. Búracie práce betónových konštrukcií vo vnútrobloku odštartovali v pondelok 16. marca, a tiež postupne odstraňujú pôvodnú vrchnú asfaltovú vrstvu plochy. Následne budú plochu nanovo asfaltovať a zrealizujú prípravné práce úpravy terénu a nové zatrávnenie zelenej plochy.
Zdroj: SITA.sk - Petržalka investuje do verejných priestorov. Vnútroblok na Ľubovnianskej čaká nový asfalt © SITA Všetky práva vyhradené.
