Nedeľa 29.3.2026
Meniny má Miroslav
29. marca 2026
Turizmus v Prešove láme rekordy, návštevnosť patrí k najvyšším za posledných 20 rokov
Turistický ruch v Prešove sa po pandémii ochorenia Covid-19 postupne vracia na úroveň spred roku 2020. Mesto eviduje v ...
Turistický ruch v Prešove sa po pandémii ochorenia Covid-19 postupne vracia na úroveň spred roku 2020. Mesto eviduje v posledných rokoch výrazný nárast počtu prenocovaní a podľa dostupných dát sa návštevnosť zaradila medzi päť najvyšších hodnôt za posledných takmer 20 rokov. Vyplýva to zo štatistického prehľadu mesta Prešov za roky 2007 až 2025.
Rekordné čísla
Ako informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák, podľa údajov bol rok 2024 druhým najúspešnejším v sledovanom období s 106 692 prenocovaniami. Rok 2025 s počtom 101 073 prenocovaní sa zaradil na štvrté miesto. Rekordným naďalej zostáva rok 2019, keď v meste zaznamenali 114 291 prenocovaní. Prešov sa tak výrazne priblížil k predpandemickým hodnotám. Rok 2024 dosiahol približne 93 percent úrovne roku 2019 a rok 2025 približne 88 percent.
Podľa primátora Prešova Františka Oľhu štatistiky ukazujú, že mesto patrí medzi destinácie, ktoré sa po pandémii najrýchlejšie približujú k rekordným hodnotám návštevnosti. „V Prešove ešte stále občas narazíte na názor, že mesto je mŕtve a nič sa tu nedeje. Dáta nám však ponúkajú zásadne iný obraz a úspešne konfrontujú názory vychádzajúce výlučne zo subjektívnych pocitov,“ uviedol Oľha.
Nové kultúrne formáty
Mesto dlhodobo podporuje rozvoj cestovného ruchu prostredníctvom Oblastnej organizácie cestovného ruchu, rozvoja infraštruktúry Parku kultúry a oddychu či organizovania športových a kultúrnych podujatí. Práve tie podľa samosprávy priťahujú do mesta návštevníkov a motivujú ich zostať dlhšie. „Našou ambíciou je systematicky rozvíjať aktivity, ktoré podporia cestovný ruch a zvýšia viditeľnosť mesta v širšom regióne. V roku 2026 plánujeme nový kultúrny formát – medzinárodný folklórny festival. Zároveň chceme pokračovať v úspešných športových a kultúrnych podujatiach a podporiť aj obnovu bežeckého polmaratónu,“ doplnil Oľha.
K rastu návštevnosti prispeli v posledných rokoch aj veľké podujatia. V Prešove sa konal napríklad festival katalánskej kultúry Aplec Internacional, podujatia súvisiace s európskym šampionátom vo futbale do 21 rokov, majstrovstvá Slovenska v krasokorčuľovaní či majstrovstvá Európy špeciálnych olympiád v tomto športe. Mesto hostilo aj šampionát v mažoretkovom športe, finálové turnaje mládežníckych majstrovstiev Slovenska a reprezentačné futbalové zápasy žien a tímu do 21 rokov.
Prešov ako moderná mestská destinácia
Podujatia vytvárajú podľa samosprávy „vlny“ návštevnosti. Prichádzajú nielen športovci, ale aj realizačné tímy, rodiny, fanúšikovia, pričom všetci potrebujú ubytovanie, stravu, služby a program. „Prešov sa vďaka systematickým aktivitám mesta, spolupráci s partnermi a komunikácii svojej značky čoraz výraznejšie profiluje ako moderná mestská destinácia s bohatou históriou a kvalitnou kultúrnou a športovou ponukou,“ uviedla vedúca odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu mestského úradu Veronika Kmetóny Gazdová.
Od roku 2007 počet prenocovaní návštevníkov Prešova medziročne prudko klesal. Z hodnoty viac ako 90-tisíc prenocovaní v roku 2007 klesol počet v roku 2012 na úroveň zhruba 37,5-tisíc prenocovaní. Najhorším bolo obdobie rokov 2011 až 2014, keď priemer prenocovaní klesol na zhruba 40-tisíc prenocovaní ročne, čo je dokonca výrazne menej ako v čase lockdownov počas pandémie, keď sa napriek prísnym opatreniam počet prenocovaní udržal nad hranicou 68-tisíc.
Rastúca návštevnosť sa odráža aj na príjmoch samosprávy z miestneho poplatku za ubytovanie. V roku 2024 mesto vybralo na tomto poplatku viac ako 160-tisíc eur a v roku 2025 už 264-tisíc eur. Pre porovnanie, v roku 2012 predstavoval tento príjem necelých 25-tisíc eur.
Zdroj: SITA.sk - Turizmus v Prešove láme rekordy, návštevnosť patrí k najvyšším za posledných 20 rokov
Šimečku by mali na poste nahradiť ženy, Jakab v priamom prenose menoval jeho nástupkyne
Petržalka investuje do verejných priestorov. Vnútroblok na Ľubovnianskej čaká nový asfalt