Volebný líder Smeru v nasledujúcich dňoch vystúpi zo strany a zložil už funkciu podpredsedu Národnej rady.

Podpredseda parlamentu Peter Pellegrini definitívne odchádza zo Smeru. Ohlásil to na tlačovke s názvom „Budúcnosť opozície“, ktorú symbolicky zvolal do Banskej Bystrice, z ktorej pochádza. Pellegrini si Banskú Bystricu zrejme vybral aj preto, aby pred rozbehom svojej novej strany ukázal, že nie je bratislavským politikom. V hlavnom meste pritom rokuje parlament a na 11:00, teda čas Pellegriniho tlačovky, bolo naplánované hlasovanie o zákone o zmene voľby generálneho prokurátora, ktorý podpredseda parlamentu kritizoval. Konečnému rozhodnutiu dnes už bývalého podpredsedu Smeru v stredu ráno predchádzal článok denníka Plus jeden deň, podľa ktorého sa Robert Fico ešte na poslednú chvíľu pokúsil Pellegriniho odchod zvrátiť.

Fico ponúkol post predsedu

Denník napísal, že Fico Pellegrinimu ponúkol post predsedu Smeru – ale s podmienkami. Fico si totiž chcel udržať vplyv na politickú orientáciu strany, ktorú v roku 1999 zakladal, hovoriť chcel aj do straníckych financií a malo mu zostať aj právo veta pri zostavovaní volebných kandidátok strany. Pellegrini by teda bol skôr „podmienečným“ predsedom.

To, že Fico takúto ponuku dal, denníku Plus jeden deň potvrdil exminister vnútra a stále ešte podpredseda Smeru Robert Kaliňák. „Počul som, že k takejto ponuke došlo,“ povedal. Pre Hospodárske noviny ponuku potvrdil aj hovorca Smeru Ján Mažgút.

Denník SME v stredu ráno zastihol Fica vypovedať na Národnej kriminálnej agentúre, podľa denníka ku kauzám bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku. K výpovedi sa nevyjadril, no k novinárovi SME sa predseda Smeru správal agresívne.

Vo vestibule policajného prezídia nervózny Fico namiesto odpovedí redaktora SME odtláčal rukami. Najskôr chcel, aby si redaktor sadol na stoličku a keď sa mu to nepodarilo, prstom mu tlačil do hrude, aby ostal namieste. „Stojte tu! Stojte tu,“ opakoval Fico.

Odchod sa už očakával

Pellegriniho odchod zo Smeru bol už na spadnutie. Presne pred týždňom, v stredu 3. júna, podpredseda parlamentu novinárom naznačoval, že oznámenie o odchode je už len otázkou niekoľkých dní.

Vravel, že „každým týždňom, každou hodinou, každým dňom“ sa mu zdá, že sa jeho a Ficov svet vzďaľujú míľovými krokmi.

„Je asi fér, aby sa toto nepredlžovalo veľmi dlho. Preto potvrdzujem, že najneskôr tento mesiac – a možno to bude otázka pár dní – by bolo asi spravodlivejšie povedať: neškoďme si navzájom a možno sa poberme vlastnou cestou.“

Okrem iného dodal, že by bol rád, keby sa mu vrátila chuť chodiť do práce. „V takomto strese, kŕči a hádkach, to vôbec nie je plodné obdobie, preto to v krátkej dobe urobím tak, aby som sa každé ráno budil s tým, že sa teším do práce a teším sa na to, čo môžem urobiť pre ľudí.“

Zámer založiť novú stranu naznačovalo, ako sa Pellegrini a jeho spojenci v parlamente obklopili tímom mediálnych poradcov. Od júna napríklad ako asistent poslanca Petra Kmeca na plný úväzok pracuje Marián Bednár, ktorý bol mediálnym poradcom Pellegriniho aj Fica.

U podpredsedu parlamentu je ako poradkyňa zamestnaná aj jeho bývalá „premiérska“ hovorkyňa Patrícia Medveď Macíková. Tá plní úlohu hovorkyne aj teraz.

Bývalí novinári, ktorí robili aj v PR brandži, sprevádzajú aj ďalších podpredsedov Smeru, ktorí sa chystajú na odchod. Asistenta Richardovi Rašimu robí Martin Dorčák, ktorý pre Pellegriniho pracoval, keď bol podpredsedom vlády, a potom zostal u jeho nástupcu Rašiho. Asistenta Petrovi Žigovi zasa robí jeho bývalý hovorca Maroš Stano.