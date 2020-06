Na pohreb Georgea Floyda prišli hudobníci aj politici, v smútočných rečiach kritizovali aj Trumpa (foto+video)

Biden sa prihovoril Floydovej dcére

Zlatá rakva v bielom koči

10.6.2020 (Webnoviny.sk) - V texaskom Houstone v utorok uložili na večný odpočinok Georgea Floyda, Afroameričana, ktorého smrť v rukách polície vyvolala na celom svete protesty proti policajnej brutalite, rasizmu a nerovnosti.Na štvorhodinovom smútočnom obrade v kostole The Fountain of Praise sa zúčastnilo viac ako 500 trúchliacich, ktorí mali pre možnú nákazu koronavírusom zakryté tváre maskami.Prítomní s láskou spomínali na "Veľkého Floyda", na otca, brata, športovca či mentora a "katalyzátor zmien". "Third Ward, Cuney Homes, tam sa narodil. Pamätať si ho ale budú všetci po celom svete. Zmení svet," povedal vo svojej smútočnej reči Floydov brat Rodney.Medzi prítomnými smútiacimi boli napríklad aj spevák Ne-Yo, herci Jamie Foxx a Channing Tatum, hráč amerického futbalu z tímu Houston Texans J.J. Watt, rapper Trae tha Truth, kongresmanka Sheila Jackson Lee, houstonský policajný náčelník Art Acevedo a primátor Houstonu Sylvester Turner, ktorý oznámil, že podpíše nariadenie zakazujúce v meste škrtenie ako donucovací prostriedok."Viem, že máš veľa otázok, ktoré by sa žiadne dieťa nemalo pýtať, otázok, ktoré sa mnoho čiernych detí muselo pýtať po generácie: Prečo? Prečo je otecko preč?," prihovoril sa Floydovej šesťročnej dcére vo svojej smútočnej reči, ktorú prehrali počas obradu, niekdajší viceprezident a demokratický prezidentský kandidát Joe Biden. "Teraz je čas na rasovú spravodlivosť. To je odpoveď, ktorú musíme dať našim deťom, keď sa opýtajú prečo," zdôraznil.Zatiaľ čo politik nespomínal svojho oponenta prezidenta Donalda Trumpa, ďalší rečníci na neho nezabudli. "Prezident hovorí o nasadení armády, ale nepovedal ani slovo o ôsmich minútach a 46 sekundách policajnej vraždy Georgea Floyda. Kritizoval Čínu pre ľudské práva, ale čo ľudské práva Georgea Floyda?" vyhlásil reverend a občiansky aktivista Al Sharpton.Po emotívnej rozlúčke previezli zlatú rakvu s Floydovým telom na cintorín na predmestí Pearland, kde ho pochovali vedľa jeho matky. Poslednú míľu na cintorín viezol rakvu koč so sklenými stenami, ktorý ťahal pár bielych koní. Pozdĺž trasy Floydovej poslednej cesty a pred cintorínom sa zhromaždili stovky ľudí a niektorí skandovali jeho meno.Pohreb uzavrel šesť dní smútku za Floydom v troch mestách - Raeforde v Severnej Karolíne, neďaleko ktorého sa narodil, v Houstone, kde vyrastal, a Minneapolise, kde zomrel.Na pietne podujatia, ktoré prilákali množstvo ľudí, prišli i rodiny ďalších afroamerických obetí spájaných s diskusiou o rase a spravodlivosti vrátane Erica Garnera, Michaela Browna, Ahmauda Arberyho a Trayvona Martina.Štyridsaťšesťročný Floyd zomrel 25. mája po tom, ako mu biely policajt Derek Chauvin niekoľko minút kľačal na krku, zatiaľ čo on spútaný ležal tvárou na ceste a lapal po dychu. Chauvina obvinili z vraždy a hrozí mu 40-ročné väzenie. Rovnaký trest hrozí aj ďalším trom policajtom, ktorí sa zúčastnili na zásahu, a obvinili ich z napomáhania.Mrazivé video pomaly umierajúceho Floyda z mobilného telefónu sa rýchlo rozšírilo po celých Spojených štátoch a následne aj do zvyšku sveta a vyvolalo masívne protesty proti policajnej brutalite, rasizmu a nerovnosti, ktoré miestami prerástli do násilností.