Pohoda v kluboch s Donnym Benétom – na jeseň zopakujeme výnimočné koncerty Pohody 2018

Objav Pohody 2018 Donny Benét sa vracia na Slovensko. Pred 22. ročníkom nášho festivalu tohto fenomenálneho austrálskeho showmana a hudobníka poznalo len zopár milovníkov aktuálnej lo-fi disco scény. Po festivale mu založili návštevníci Pohody oficiálny slovenský fanklub a dočkal sa (podobne ako The Chemical Brothers) aj sólo oslavnej recenzie na portáli Aktuality.sk. Podľa portálu predviedol tento stroj času romantický návrat do 80. rokov a šou, na ktorú budú účastníci koncertu spomínať ešte dlho a predovšetkým s úsmevom na tvári. Vďaka jesennej Pohode v kluboch nebudú musieť iba spomínať. Rovno z austrálskeho turné priletí tento bonviván začiatkom novembra opäť do Európy a 6. – 10. 11. 2018 sa postupne predstaví v Brne, v Bratislave, vo Zvolene, v Banskej Bystrici a v Košiciach.

Donny Benét zahral na Pohode 2018 hneď dvakrát. Jeho druhé vystúpenie patrí medzi rýchlostné rekordy v nahradení zrušeného koncertu. Keď sa sme krátko pred koncertom kapely Bukahara dozvedeli, že pre zranenie speváka nevystúpia, voľba padla okamžite na Donnyho, ktorý v piatok večer v Európe prinútil tancovať aj členov bezpečnostnej služby. V sobotu svojou nákazlivou one-man-show strhol Ornage stage a potom sme už len dostávali oslavné reakcie na tohto výnimočného muzikanta a čarovného chlapíka.

Kto je Donny Benét? Hudobný cestovateľ v časopriestore, nenapodobiteľný imitátor, multiinštrumentalista a podľa theaureview.com aj najsexi muž hudobného priemyslu. Plnofúz, cyklámenové sako, tyrkysové šortky, to najlepšie zo zvukových bánk 80. rokov, slapujúca basa, „sexi-sax“, bicie automaty, pôžitkárske piesne a atmosféra nočného klubu na pláži, do ktorého prišiel vyšetrovať ďalšiu vraždu Matlock. Donnyho k hudbe priviedol otec, výborný akordeonista, basgitarista a milovník talianskeho disca. S programom piesní Toma Jonesa a najväčších disco hitov pôsobil chvíľu v Las Vegas. Po návrate do rodnej Austrálie prerazil v roku 2011 s albumom Do not Hold Back. Vďaka nahrávke si získal uznanie kritikov a renomé „nonšalantného princa zo second handu". Nasledoval album Electric Love a v roku 2014 vydal album Weekend at Donny’s, ktorý pozostáva z fantastických kolaborácií. V apríli vydal na Dot Dash / Remote Control očakávaný album The Don. Nájdete na ňom hity s neopozerateľnými videoklipmi ako „Working Out“, „Snatorini“ či „Konichiwa“

Jeho piesne sú tematicky (po vzore hudby 80-tych rokov) preexponovane zamerané na sexualitu. Nikto to nevie povedať ako Donny: „I’m in the big apple/why don’t you come on and/take a bite“. Alebo ako spieva Isabella Manfredi v jeho piesni Endless „Take off your clothes I wanna look at you". Donny Benét ponúka špičkovú tanečnú hudbu s virtuóznymi basgitarovými a klávesovými partmi a neuveriteľným citom pre zvukovú farebnosť. Ide len o zdanlivé Déjà vu, no v skutočnosti tento muzikálny objaviteľ prináša nespočetné množstvo originálnych hudobných nápadov. Navyše, nikto neovláda klávesový Pitch wheel tak ako on. Sme veľmi radi, že pár mesiacov po slovenskej premiére na Pohode 2018 predvedie svoj miami-vice soundtrack a „magnumovský“ šarm aj v rámci jesennej Pohody v kluboch.

Predpredaj od septembra 2018 na www.pohodafestival.sk/sk/listky

6. 11. Brno – Donny Benét & krst albumu Čáry Života

7. 11. Bratislava – Pohoda v kluboch s Donnym Benétom

8. 11. Zvolen – Donny Benét (ako súčasť festivalu Víkend atraktívneho divadla)

9. 11. Banská Bystrica – Pohoda v kluboch s Donnym Benétom

10. 11. Košice – Pohoda v kluboch s Donnym Benétom