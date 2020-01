Pohoda 2020: FKA twigs príde do Trenčína

Zo sprievodnej tanečníčky veľkých hviezd sa za krátky čas stala ikonou moderného umenia porovnateľnou s Davidom Bowiem v rokoch sedemdesiatych, Kate Bush v rokoch osemdesiatych a Björk v rokoch deväťdesiatych. Jej tvorba spája klasiku, elektroniku, balet, operný spev, pooldance a spolupracujú s ňou najlepší režiséri, kostyméri i animátori. Hlavou toho všetkého je Tahliah Debrett Barnett, ktorá sa ako FKA twigs podľa redaktorov Fullmoonu postarala o azda najlepšie predstavenie minuloročnej Primavery, ak nie celého roka. O pár mesiacov so svojou Magdalénou učaruje aj návštevníkom letiska Trenčín.

FKA twigs sa uviedla koncom roka 2012 s nahrávkou EP1. O necelý rok vydala EP2 s hitmi „Water Me“ a „Papi Pacify“, vyslúžila si za neho nomináciu na BBC's Sound of 2014 či miesto v rebríčku magazínu Billboard (14 Artists to Watch in 2014). V Auguste 2015 vydala debut LP1, na ktorom spolupracovala s umelcami ako Arca, Emile Haynie či Devonté Hynes (Blood Orange). Album bol nominovaný na Mercury Prize, Pitchfork ho zaradil do kategórie Best New Music a The Independent či AllMusic mu dali v recenziách absolutórium. Z albumu sa veľmi darilo piesňam „Two Weeks“, „Penduluim“ a „Video Girl“. Magazíny Time a Clash ho označili za najlepšiu nahrávku roka, Pitchfork ho zaradil na druhé a The Guardian na tretie miesto svojich koncoročných výberov. V auguste 2015 vydala tretie EP M3LL155X (čítaj Melissa), ktoré reprezentuje jej osobnú ženskú energiu. V Auguste 2016 zverejnila tanečný film Soundtrack 7, ktorý vytvorila a nahrala počas týždňovej rezidencie na Manchester International Festival.

Nasledovala dlhšia odmlka, počas ktorej si prešla bulvárnym peklom i vážnymi zdravotnými problémami, no zo všetkých bôľov „sa vyliala“ v nahrávacom štúdiu. V apríli minulého roka sa jej priaznivci po troch rokoch dočkali novej fantastickej piesne s nemenej dobrým klipom „Cellophane“. Skladba bola predzvesťou druhého geniálneho (a mimoriadne intímneho) albumu Magdalene, na ktorom spolupracovala s ľuďmi ako Nicolas Jaar, Skrillex, Jeff Kleinman, Jack Antonoff či Michael Uzowuru. Pitchfork mu dal mimoriadne vysoké hodnotenie 9,4 so slovami: „Za sedem rokov priviedla svoje umenie na úroveň divadelného multimediálneho zážitku, vytvorila komplikované predstavenia a videá, ktoré prelínajú a rozmazávajú rozdiel medzi klasicizmom a avantgardou. Je ohromujúca, ambiciózna a dobrá vo všetkom...,“ a na inom mieste píše: „Vďaka neobmedzene inovatívnemu songwritingu a produkcii nebolo kino FKA twigs nikdy pôsobivejšie. MAGDALENE nie je len na čele popu, ale na čele svojej vlastne dychberúcej triedy.“ Aj tento album bol tým najlepším počinom roka podľa Magazínov Time i Clash, ale aj portálu Resident Advisor, The A.V. Club či Now. Albumu dal najvyššie hodnotenie aj NME so slovami: „z jej enormne ambicióznych vízii sa valí nezastaviteľná sila prírody.“ „Magdaléne“ sa na piatich stranách venuje aj decembrové vydanie Fullmoonu. Album, ktorý sa točí okolo tém súvisiacich s biblickou postavou Márie Magdalény David Cajčík prirovnáva aj k muzikálu Jesus Christ Superstar: „Chci jen říct, že na Broadwayi by se tahle holka s Magdalene vůbec neztratila. A myslím to dobře, byl by to ostatně jeden z myšlenkově nejsofistikovanějších představení tam. FKA jednoduše dělá z popu koncepční umění, nebo spíš s koncepčního umění pop. A delá to perfektně.“

VIDEÁ:

Cellophane https://youtu.be/YkLjqFpBh84

Two Weeks https://youtu.be/3yDP9MKVhZc

Water Me https://youtu.be/kFtMl-uipA8

Pendulum https://youtu.be/O8yix8PZKlw

M3LL155X https://youtu.be/bYU3j-22360

Hide https://youtu.be/vhSUh7tx9J4

home with you https://youtu.be/p2Rro6TQgpU

Figure 8' & 'In Time' live at MOBO Awards 2015 | MOBO https://youtu.be/p7E4JXnMEec

FKA Twigs Live at Maida Vale https://youtu.be/Tfr6luGYViE

A$AP Rocky - Fukk Sleep (Official Video) ft. FKA twigs https://youtu.be/pM5XogpX1JA

Potvrdení umelci: FKA Twigs, Stormzy, Lykke Li, Thom Yorke Tomorrow's Modern Boxes, The Libertines, Metronomy, Richie Hawtin, Glass Animals, Wolf Alice, Slowthai, Parcels, ZHU, JPEGMafia, Archive,

The HU, Kevin Morby, Floating Points, Black Midi, Hatari, The Comet Is Coming, Shame, Yves Tumor, Marina Satti & Fonés, Chai, Kokoroko, Emel Mathlouthi, Iva Bittová & Dunaj, Bazzookas, Wooze, PENGSHUi, Asmâa Hamzaoui & Bnat Timbouktou, Black Country, New Road, Trupa Trupa, Crack Cloud, Malox, Shht, Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs a mnohí ďalší.