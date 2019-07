Zahraničné médiá o Pohode 2019

The Independent zaradil náš festival medzi tucet najlepších v Európe, pričom ocenil najmä eklektický line-up pre súčasných hudobných fanúšikov. Médiá dávajú Pohode aj nezvyčajné prívlastky ako napríklad najnepredvídateľnejší európsky festival. Nižšie si už môžete prečítať výber citácií z článkov zahraničných novinárov aj s odkazmi na ich pôvodné texty.

The Independet (GB)

http://bit.ly/independent-pohoda

„Najväčší hudobný festival na Slovensku je tiež jedným z cenovo najdostupnejších v Európe. Jeho organizátori chápu, že dnešní hudobní fanúšikovia majú eklektický vkus, a preto pozvali umelcov od Liama Gallaghera, cez The 1975, Dream Wife, The Roots až po Lykke Li, aby vystúpili na trenčianskom letisku, známom svojou skvelou atmosférou.“

DIY (GB)

http://diymag.com/2019/07/12/pohoda-festival-day-one

„Pohoda sa odohráva v krásnom slovenskom meste Trenčín, ktoré vyzerá, akoby bolo vytrhnuté priamo z Disneyovky a má aj skutočný hrad. Prvý deň bol slnečnou oslavou začiatku festivalu a vzrušujúcou vyhliadkou toho, čo si pre nás nachystali organizátori na nasledujúce dni.“ „Na festivale počas prvého večera fungovali len tri pódiá, no išlo o perfektný príklad toho, že dôležitá je kvalita, nie kvantita.“.

http://diymag.com/2019/07/13/pohoda-festival-day-two

„Lykke Li zrušila vystúpenie na hlavnou pódiu, ale na scénu vstúpili Viagra Boys a Death Grips a podmanili si druhý deň festivalu Pohoda. Na slovenský festival urobili dojem aj Snapped Ankles, Mac DeMarco i The Roots.“ – Elly Watson, DIY

V britských médiách mimoriadne zarezonovala náhrada headlinerského slotu Lykke Li pomerne neznámou kapelou z Norwichu Sink Ya Teeth. Informovalo o tom BBC (www.bbc.com/news/uk-england-norfolk-48990149) či NME, ktoré spravilo aj rozhovor s muzikantkami www.nme.com/music-interviews/sink-ya-teeth-headline-pohoda-2530457.

Interia (PL)

https://muzyka.interia.pl/artykuly/news-pohoda-2019-najbardziej-nieprzewidywalny-europejski-festiwal,nId,3098306

“Pohoda Festival 2019: Najnepredvídateľnejší európsky festival. Koncert, ktorý trvá 7 minút? Burleska namiesto vystúpenia Charlotte Gainsbourg? Prezidentka Slovenskej republiky spievajúca Bohemian Rhapsody alebo piana umiestnené po celom areáli festivalu? Tohtoročná Pohoda, oslava konajúca sa na letisku Trenčín, si vyslúžila označenie ten najnepredvídateľnejší európsky festival.“ „Pohoda, milujeme ťa.“

„Ak ste dočítali až potiaľto, tu je naša posledná vôľa. Prosíme každého, kto číta tieto slová, aby sa ubezpečil, že po smrti bude náš popol rozptýlený na trenčianskom letisku.“ – Tomasz Balawejder a Tomasz Bielenia, Interia. Článok s rovnkým textom vyšiel aj na portáli rádia RMF (PL)

www.rmf.fm/magazyn/news,24785,pohoda-2019-najbardziej-nieprzewidywalny-europejski-festiwal.html

OOR (NL)

https://oor.nl/concerten/op-ontdekkingsreis-naar-pohoda/

„Niekoľko desiatok kilometrov za Bratislavou sa na starom letisku medzi horami neďaleko mestečka Trenčín odohráva fascinujúci stredne veľký festival Pohoda.“

„Ten, kto sa k Liamovi správa dobre, tomu sa dobro dvojnásobne vráti. A Pohoda je dobrá k Liamovi Gallagherovi, rovnako ako je dobrá ku každému umelcovi, ktorý na nej počas víkendu vystúpi. Známy či neznámy, na tom nezáleží. V doline medzi horami sa nachádza niekoľko pódií od tých najmenších, až po tie najväčšie a na každom kroku je zvedavé, pozorné a vnímavé publikum.“

„Pohoda pravidelne siaha po neznámejších umelcoch, dokonca aj na najväčších pódiách. Pohoda ukazuje podobným západoeurópskym festivalom, ako sa to robí.“ „Pohoda sa rúti plnou parou vpred. Za lístok zaplatíte len 100 eur a program je ohromný, najmä keď si porovnáte pomer ceny a kvality.“

„Festival ešte stále neobjavilo západoeurópske publikum a vy sa preto cítite ako v inom svete. V krásnom svete. Vďaka inteligentnému systému vratných pohárov a veľkému množstvu košov nie je na zemi doslova žiaden odpad. Akože naozaj, žiaden odpad. Nádherný pohľad. Dá sa to! A tak nám mladí organizátori slovenského festivalu, ktorí s veľkou dávkou energie usporadúvajú Pohodu, uštedria poriadnu lekciu.“ – Anton Slotboom, OOR

FM4 (AT)

https://fm4.orf.at/stories/2988309/

„Rešpekt je sexy“, písalo sa na vyšívaných transparentoch, ktoré zdobili ploty a bariéry festivalu Pohoda. Návštevníci festivalu v slovenskom meste Trenčín s viac ako 13-timi pódiami si vzali toto motto k srdcu. FM4 už Pohodu vychválil tu, tu, tu, a tu a označil ju za víkendový klenot. Ročník 2019 nebol výnimkou.“

„PIVO, to áno, prosím! Tvrdý alkohol, nie, ďakujem! Ďakujem, Pohoda.“

„Hudobné cestovanie z Istanbulu do Detroitu, z Kinshasy (googlim: skupina Kokoko!) cez Paríž do Viedne a Trenčína bolo počas troch dní festivalu Pohoda opäť radostné. Všetci sme jedno a rešpekt je sexy. “ – Katharina Seidler, FM4

Festileaks (NL)

https://festileaks.com/2019/07/een-kijkje-naar-het-unieke-karakter-van-de-programmering-van-pohoda/

„Už niekoľko rokov sa Pohode darí bookovať umelcov, ktorých sa vám nepodarí nájsť na väčšine ďalších pódií v Európe. Tento rok to boli napríklad Lianne La Havas, Lykke Li, Mac DeMarco a The Roots. Veľakrát sa taktiež stalo, že menej známi umelci odohrali svoj prvý veľký koncert práve na Pohode, vďaka čomu si ich neskôr všimli aj ďalšie festivaly. Minulý rok to bol prípad Donnyho Benéta.“ „Pohoda efekt“

„Nanešťastie pre Michala Kaščáka Lykke Li zrušila svoje vystúpenie kvôli problémom na Barcelonskom letisku. Je to veľká škoda, no umožnilo to vyniknúť krásnemu úkazu: tzv. Pohoda efektu. Na každom festivale sa občas stane, že sa zruší nejaké vystúpenie. Na Pinkpope to vyriešili tým, že na poslednú chvíľu našli nových vystupujúcich. Na Pohode sa umelec, ktorého meno je na festivalovom plagáte napísané menšími písmenkami dostane na miesto headlinera.“

https://festileaks.com/2019/07/vervanger-lykke-li-laat-pohoda-2019-dansen/

„Na koncerte britskej kapely bol hlavným posolstvom tanec. Aj keď bolo jasné, že kapela nebola pripravená na veľkú šou, vedeli, ako svojou pozitívnou energiou roztancovať celý dav.“ – Milan Bos, Festileaks

https://festileaks.com/2019/07/5-redenen-waarom-pohoda-het-meest-relaxte-festival-ooit-is/

„5 dôvodov, prečo je Pohoda ten najpohodovejší festival

„Homemade program“ Vedľajší program fungujúci rovnako dobre ako hlavný program („Myslím si, že je krásne vidieť ľudí robiť krásne veci, vďaka ktorým sa cítia dobre. Môže to byť umenie, ale aj veda. V ľuďoch sa tak odzrkadlí to najlepšie a ja by som tomu chcel poskytnúť priestor. “ – Michal Kaščák) Priestor! Správanie slovenských návštevníkov príjemná zmes mladších aj starších

Die Presse (AT)

https://diepresse.com/home/kultur/popco/5659972/Trauma-und-Traeume-im-Pop

„Trauma a sny v pope. Lianne la Havas, Charlotte Gainsbourg, Liam Gallagher všetkým na festivale Pohoda na letisku Trenčín ukázali, ako dokáže hudba zmierniť stratu.“ „Bittersweet: Horko-sladké kúzlo vystúpenia Lianne la Havas na slovenskom festivale Pohoda.“ – Samir H. Köck, Die Presse

Festival Info (NL)

www.festivalinfo.nl/review/6813/2/Pohoda_Festival_2019_-_Donderdag/

„Návšteva festivalu často pripomína dovolenku. Tak prečo si dovolenku nepredĺžiť a nevybrať sa na krásny výlet Európou? To presne urobil Festivalinfo: sadol na vlak smer slovenský festival Pohoda.“

"Pohoda – to je nový, lepší Sziget .... Ako môže byť Pohoda lepšia ako Sziget? Pohoda je rozvinutejšia z hľadiska udržateľnosti festivalu. Udržateľnosť je súčasťou podstaty festivalu, čo si môžete všimnúť všade. Na festivale sa nachádza veľa zberných miest na separovanie. Dokonca aj taniere a príbory sú kompostovateľné. Okrem toho sa festivalom pohybuje mnoho dobrovoľníkov, ktorí zbierajú odpadky a udržujú festival v čistote. Klobúk dole, Pohoda! “

www.festivalinfo.nl/review/6815/Pohoda_Festival_2019_-_Vrijdag/

„Druhý deň festivalu sa zameral na širšie publikum. Všetci od rodín s malými deťmi až po žúrujúcu mládež si v programe našli to svoje. Kým sa Family park v kútiku festivalu ukladá k spánku, párty noc sa na Pohode ešte len začína.“

www.festivalinfo.nl/review/6814/Pohoda_Festival_2019_-_Zaterdag/

„Posledný deň slovenského festivalu Pohoda sa nesie v duchu oslavy a lásky. Presne o tom je festival už od svojho vzniku v roku 1997. Návštevníci festivalu, z ktorých väčšina sú Slováci, sa snažia z posledného dňa vo vesmíre Pohody vyťažiť maximum. Rovnako ako my.“

„Na festivale Pohoda sme boli prvýkrát. Kombinácia miestneho čara, zaujímavého line-upu a priestoru je zaručeným úspechom. Pohoda prežíva výnimočné obdobie, kedy sa medzi miestnym a zahraničným publikom vytvára magické puto. Náš tip pre vás: vyberte sa v roku 2020 na Slovensko. Pohoda a cestovanie za ňou za to naozaj stoja!“

Kalporz (IT)

Taliansky portál Kalporz zverejnil výber fotiek z tohtoročnej Pohody. www.kalporz.com/2019/07/foto-pohoda-festival-trencin-slovacchia-11-13-luglio-2019/

All things loud (BE)

www.allthingsloud.com/story-pohoda-festival-2019/

„Východoeurópske festivaly sú z nejakého dôvodu často mimo radar západných médií, a to aj napriek tomu, že sú schopné zorganizovať eventy, ktoré sú rovnako dobré – ak nie lepšie – ako ich západoeurópske náprotivky. Malebná Pohoda je jedným z vrcholov v európskom festivalovom kalendári a tento rok sa môže pochváliť aj najlepším line-upom doposiaľ, menami, vďaka ktorým bol víkend ešte vzrušujúcejší – s menami ako Liam Gallagher, The 1975, Mac DeMarco. Shali Blok strávil týždeň na Slovensku a tu je to, s čím sa vrátil.“

KINK (NL)

https://kink.nl/nieuws/recensie-pohoda-festival-in-slowakijke

„Ak chcete zažiť zábavnú tradíciu: Každý deň o 5.00 je hlavné pódium plné ľudí, ktorí sú pripravení tancovať do folklórnych rytmov. Touto tradíciou Pohoda oslavuje východ slnka. Energia, ktorú pri tom človek cíti, je jedinečná. Ak sa vám to páči, program pokračuje až do 6.00. To však komplikuje spanie počas dňa (keďže vám na stan svieti slnko), ale čo už.... na festival ste aj tak neprišli spať!“ – Femke van der Veen, KINK

Dansende Beren (BE)

www.dansendeberen.be/?s=pohoda&search_button=Search

„Pohoda Festival 2019: Objavné dobrodružstvo vo všetkých smeroch.“

„Pohoda sa koná v údolí na vojenskom letisku. V tejto krásnej scenérii nájdete festival s 21 pódiami. Teda, pódiami... Pohoda sa pomerne dosť zameriava na sprievodné aktivity, ako napríklad divadlo, workshopy, diskusie a skutočný Family park s aktivitami pre najmenších. Okrem milovníkov hudby na festival chodia rodiny s deťmi či vyznávači neopakovateľnej atmosféry.“ – Simon Van Herzele, Dansende Beren

Phenomenon (HU)

https://phenomenon.hu/ime-tiz-nagyon-aktualis-titkos-favorit-az-idei-pohoda-festival-mainstreamen-tuli-line-upjabol/

„V dnešnej dobe je každý dobrý festival charakterizovaný tým, že sa organizátori snažia predstaviť množstvo umelcov, ktorí sú mimo mainstreamu, možno ich ani nespomínajú hudobné magazíny a nie vždy pochádzajú z tých klasických krajín, akými si USA a Veľká Británia. Pohoda ponúkla veľké množstvo takýchto vzrušujúcich vystúpení! “ – Dömötör Endre, Phenomenon