Víťazi Mercury Prize Wolf Alice na Pohode 2020

Držitelia dvoch NME Awards, či Q Award pre najlepšiu live kapelu majú na konte dva albumy, pričom podľa britských médií patrili oba k tomu najlepšiemu, čo v daných rokoch vyšlo. Skvelý debut My Love Is Cool čo sa týka ocenení i recenzií dokázali prekonať albumom Visons of a Life, po ktorom ich Rhian Daly z NME označil za stopercentne najlepšiu kapelu Británie.

Londýnska Indie rocková kapela začala pôvodne ako akustické duo speváčky Ellie Rowsell a gitaristu Joffa Oddieho. K ním sa v roku 2012 pridal basák Theo Ellis a bubeník Joel Amey. V roku 2013 vydali single „Fluffy“ a „Bros“ a debutové EP Blush. O polroka pridali ďalšie EP Creature Songs, ktoré označil DIY za grunge, no grunge stvorený pre rok 2014 a dal mu hodnotenie 5/5. V recenzii opísal energiu sršiacu z nahrávky slovami „It's fucking massive“. V júni 2015 vydali debut My Love Is Cool, ktorý sa dostal na druhé miesto britskej hitparády a deviate miesto americkej Billboard Alternative Songs chart. Album bol nominovaný na Mercury Prize i Grammy v kategórii Best Rock Performance. Dostal sa tiež medzi desať naj albumov roka 2015 v koncoročných výberoch NME, Q, Drowned in Sound či Under the Radar. Podľa MusicOMH je album „čerstvou dávkou čistej brilantnosti a krásy v rámci žánru, ktorý zvyčajne praská pod váhou priemernosti a nedostatku dobrodružnej invencie.“ DIY skonštatoval, že kapely ako Wolf Alice prichádzajú raz za generáciu s dodatkom, že oplatí sa uveriť celému mediálnemu humbuku, ktorý sa okolo nich vytvoril.

Vysoko nastavená latka fantastických debutov má zvyčajne slabšie pokračovania. Wolf Alice ale toto nepísané pravidlo v prípade druhej štúdiovky dokonale popreli. Visions of a Life sa rovnako ako predchodca dostal na druhé miesto v predajnosti v Británii a bol nominovaný na Mercury Prize. Tentokrát si ale kapela z ceremoniálu odniesla najprestížnejšiu albumovú cenu domov. Album bol najlepším počinom roka podľa Drowned in Sound, druhým najlepším podľa NME a tretím najlepším v koncoročnom rebríčku magazínu Q. Nahrávku o všemožných radostiach, vzrušeniach, úskaliach i neistotách súčasných dvadsiatníkov vychválil aj Drowned in Sound s prívlastkami ako: „Fenomenálny úspech“ či „nefalšované majstrovské dielo“. DIY v recenzii uviedli, že sú na ceste stať sa najlepšou kapelou Británie. Toto konštatovanie umocnil Rhian Daly z NME rečníckou otázku, či už sú najlepšou kapelou v UK s odpoveďou: "Stopercentne!". Svoje kvality potvrdili nedávno aj ako headlineri na Pilton Party, ktorý každoročne organizuje Glastonbury (minulý rok podujatie headlineoval Liam Gallagher). Podľa NME zanechali publikum bez akýchkoľvek pochýb, že headlinerský slot je presne to miesto, kam patria v line-upe. Veríme, že podobné dojmy zanechajú Wolf Alice aj na návštevníkoch Pohody 2020.

Potvrdení umelci: Thom Yorke Tomorrow's Modern Boxes, Metronomy, Wolf Alice, Archive, Black Midi, Shame, Hatari, Kokoroko, Wooze, Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs a mnohí ďalší.

