Pohoda 2023: Na Pohode sa predstaví viac ako 130 interpretov a skupín

Letisko v Trenčíne je počas týchto dní centrom letnej hudobnej scény. Najväčší multižánrový festival Pohoda začal netradične už v stredu (5. 7.), dôvodom je prebiehajúca rekonštrukcia cesty prvej triedy medzi Drietomou a Mníchovou Lehotou, ktorá je hlavnou prístupovou trasou pre autá idúce na festival.





Hudobný program na hlavnom pódiu otvorila vo štvrtok podvečer (6. 7.) ukrajinská speváčka, skladateľka a herečka Alina Pash. Jej hudobný štýl obsahuje aj prvky R'n'B a hip-hopu a prelína ich s prvkami karpatských etník. Na svojom konte má tri vydané sólové albumy.V trojdňovom programe sa predstaví viac ako 130 interpretov, skupín a umelcov. Organizátori Pohody otváracím koncertom ukrajinskej umelkyne prejavujú úctu a podporu v boji ukrajinského ľudu za slobodu. Rovnaký zámer s otvorením festivalu mali organizátori aj minulý rok, program na hlavnom pódiu mala otvoriť ukrajinská skupina DakhaBrakha. Kvarteto hudobníkov aj do Trenčína pricestovalo, pre pozitívny test na COVID-19 však muselo ostať v hoteli.Alinu Pash striedala post-punková formácia z anglického Nottinghamu Sleaford Mods. Jej protagonistami sú Jason Williamson a Andrew Fearn, na scéne sú od roku 2007, vydali tucet albumov, najnovším a zároveň aj najúspešnejším je dvanásty UK Grim z marca 2023, ktorý sa v hitparáde dostal na tretiu pozíciu.Od polnoci patrilo hlavné pódium headlinerovi prvého dňa Londýnčanovi menom Jamie xx, ktorý odohral svoj hudobný set. Pokiaľ meno tohto dídžeja a producenta bolo mnohým fanúšikom trocha známe, mali pravdu, pretože je členom indie popovej formácie The xx, ktorá koncertovala na Pohode v roku 2010.Piatkový festivalový deň bude hlavné pódium patriť hlavne ženám, predstaví sa Jana Kirschner, jedna z najúspešnejších slovenských speváčok, ktorá prichádza na Pohodu po piatich rokoch, americká superhviezda Suzanne Vega, jedna z najvýraznejších svetových osobností folkovej scény či Caroline Polachek, americká interpretka electropopu so slovenskými koreňmi.