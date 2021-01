Trump znovu prehral, republikáni prišli o senát. Dvaja demokrati naposledy Georgiu v senáte zastupovali na začiatku tohto storočia.

Druhé kreslo v tomto štáte získal jeho stranícky kolega Raphael Warnock. Demokrati vďaka tomu získali kontrolu nad senátom.

Rokovanie kongresu, na ktorom mali schváliť výsledky prezidentských volieb, prerušili demonštranti. Politikov museli evakuovať. Také zábery sprevádzajú postupný prechod moci od porazeného Donalda Trumpa k víťazovi Joeovi Bidenovi. Dianiu v USA pritom mali v stredu dominovať senátne voľby v Georgii, kde sa bojovalo o to, či si väčšinu udržia republikáni alebo ju získajú demokrati. Oba volebne súboje napokon vyhrali demokrati, no čakanie na výsledky zatienilo dianie v kongrese, do ktorého vtrhli priaznivci Trumpa. Polícia musela časť budovy evakuovať. Prezident mal ešte predtým vo Washingtone prejav, počas ktorého znovu spochybňoval výsledky volieb. Vyhlásil, že nikdy neprizná prehru.

Trump tlačil na kongres

Trump v stredu šíril konšpirácie o hlasovaní v Georgii aj o novembrových prezidentských voľbách. Jeho míting vo Washingtone prebiehal v čase, keď kongres oficiálne spočítaval a potvrdzoval hlasy zo zboru voliteľov, ktorý rozhoduje o víťazovi prezidentských volieb.

Za normálnych okolností ide o formalitu, no tentoraz Trump vyzýval republikánov, aby výsledky neschválili. Jeho míting mal pomôcť vytvoriť tlak na týchto politikov.

Skupina republikánov to aj urobila, hoci šanca, že zmenia výsledok volieb, je prakticky nulová. Proti výsledkom môžu vzniesť námietku, o ktorej sa následne bude diskutovať, no napokon bude rozhodujúci hlas väčšiny. V snemovni reprezentantov ju majú demokrati a v senáte je väčšina republikánov proti obštrukciám.

Počas rokovania to odmietol aj líder republikánov v senáte Mitch McConnell.

„Všetky štáty prehovorili. Ak ich rozhodnutie zmeníme, navždy poškodíme našu republiku. Tieto voľby neboli nezvyčajne tesné,“ povedal vplyvný senátor.

Najväčšia pozornosť bola na viceprezidentovi Mikovi Penceovi, ktorý predsedá spoločnému rokovaniu oboch komôr kongresu. Práve on bude musieť oficiálne oznámiť, že novým prezidentom USA sa stal Joe Biden.

Aj jeho Trump vyzýval, aby to neurobil, a tvrdil, že viceprezident môže výsledky odmietnuť. Nie je to pravda a Pence to podľa NY Times Trumpovi v utorok oznámil aj počas súkromného rozhovoru.

Pence to neskôr potvrdil v písomnom stanovisku. Uviedol, že jeho úloha je ceremoniálna a výsledky volieb nebude blokovať.

Rokovanie museli prerušiť práve preto, že do budovy kongresu vtrhli priaznivci Trumpa. Podľa niektorých reportérov bolo počuť aj streľbu.

„Toto ste nám priniesli,“ kričal na svojich kolegov z Republikánskej strany senátor Mitt Romney podľa reportérov NY Times. Romney bol proti tomu, aby členovia jeho strany namietali výsledky prezidentských volieb.

Ďalší republikán Adam Kinzinger to nazval pokusom o prevrat. Trumpovi na Twitteri odkázal, že nechráni svoju krajinu.

Situáciu sa následne snažil upokojovať aj Trump, ktorý ľuďom odkázal, aby boli pokojní. „Podporte políciu na Kapitole a bezpečnostné zložky,“ napísal na Twitteri.

Niekoľko desiatok minút od toho, čo v budove kongresu vypukol chaos, CNN s odvolaním sa na svoje zdroje uviedla, že všetci politici a političky sú v poriadku a na bezpečnom mieste.

Prelomové voľby

Ešte pred chaosom v hlavnom meste sa konalo 2. kolo volieb v Georgii. Tam sa opakoval scenár z prezidentských volieb, keď Donald Trump prehral o menej ako 12-tisíc hlasov.

Dve kreslá, ktoré mali rozhodnúť o tom, či budú mať väčšinu v senáte republikáni alebo demokrati, získajú kandidáti demokratov Raphael Warnock a Jon Ossoff.

V štáte, kde v uplynulých rokoch dominovali republikáni, sa im darilo napriek tomu, že ich súperov silno podporoval Trump. Ten už počas volebnej noci šíril teórie o tom, že hlasovanie v Georgii je znovu zmanipulované.

Výsledky sú tesné. Warnock vyhral o 1,4 %, Ossoff o 0,56 %, no ešte zostáva spočítať niekoľko tisíc hlasov.

Dvaja demokrati naposledy Georgiu v senáte zastupovali na začiatku tohto storočia. Warnock bude zároveň prvým afroamerickým senátorom z tohto štátu. „Vitajte v novej Georgii,“ komentoval to Warnock.

Symbolické bude aj víťazstvo Ossoffa. 33-ročný demokrat, ktorý nemá žiadne skúsenosti z veľkej politiky, by sa mal stať najmladším senátorom od roku 1973, keď do senátu nastúpil 30-ročný Joe Biden.

Ossoffov súper David Perdue už oznámil, že použije „všetky dostupné prostriedky“, aby sa uistil, že boli správne spočítané „legálne odovzdané“ volebné lístky. Perdue verí, že voľby vyhral.

Nie je vylúčené, že hlasy v súboji Ossoffa a Perdua sa ešte budú prepočítavať. Kandidáti môžu požiadať o prepočet, ak je rozdiel menší ako 0,5 percentuálneho bodu.

Ossoffov náskok je však väčší, ako bol Bidenov v novembri. Jeho víťazstvo sa udržalo aj po prepočtoch a žalobách republikánov.

Zlom v Georgii prišiel vo voľbách, ktoré boli mimoriadne dôležité. Ak sa víťazstvo demokratov potvrdí, vyrovnajú pomer síl v senáte – oni aj republikáni budú mať 50 kresiel. To im dáva výhodu. Ak sa hlasovanie skončí remízou, rozhodujúci hlas má viceprezidentka Kamala Harrisová, ktorá oficiálne predsedá senátu.

Pre Joea Bidena je to veľká výhra. „Potrebujem ich hlasy v senáte,“ vyhlásil zvolený prezident v deň volieb, keď sa snažil motivovať obyvateľov Georgie, aby išli hlasovať.

Ak by si republikáni udržali väčšinu v senáte, mohli by blokovať jeho iniciatívy a návrhy zákonov, ktoré by do hornej komory posielala Snemovňa reprezentantov, kde má väčšinu Demokratická strana. Senát musí schváliť aj prezidentove nominácie na vládne posty.

Vďaka výsledku z Georgie bude pre Bidena jednoduchšie presadiť napríklad väčšiu pomoc na zmiernenie dôsledkov koronakrízy, ktorú už avizoval.

Demokratom znovu pomohla vysoká účasť. Volilo viac ako 4,4 milióna ľudí, v prezidentských voľbách to bolo 5 miliónov. O voľby do senátu je pritom zvyčajne menší záujem. Druhé kolo volieb sa konalo vzhľadom na to, že v novembri žiadny z kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov.

Počet voličov, ktorí hlasovali, potvrdzuje, aké dôležité boli tieto voľby. Súboj medzi Ossoffom a Davidom Perduom, republikánskym senátorom, ktorý obhajoval svoj post, sa stal dokonca najdrahším v histórii volieb do senátu. Podľa New York Times kandidáti na reklamu minuli 404 miliónov dolárov.

Je na vine Trump?

Vysoká účasť nesúvisí iba s drahými reklamami a odporom proti Trumpovi. Ide o výsledok dlhodobej kampane demokratov, ktorí sa snažili zvýšiť počet registrovaných voličov a motivovať ľudí, aby išli voliť. Na čele tejto iniciatívy stojí Stacy Abramsová, ktorá pred dvoma rokmi tesne prehrala guvernérske voľby.

„Aktivisti a neziskovky pritiahli k prezidentským voľbám mladých černošských a hispánskych voličov. Najmä Afroameričanom pomohli prekonať všemožné administratívne prekážky, ktorými je volebný proces v Georgii známy,“ povedal nedávno pre Denník N amerikanista Jan Beneš z Ostravskej univerzity.

Demokratom pomohli aj demografické zmeny a migrácia z okolitých štátov.