Trump stúpencom povedal, že nikdy neprizná volebnú porážku

Americký prezident Donald Trump v stredu svojim stúpencom zhromaždeným pred Bielym domom povedal, že nikdy neprizná, že prehral v novembrových prezidentských voľbách. K davu sa prihovoril pred zasadnutím Kongresu USA, ktorý má potvrdiť výsledky volieb a víťazstvo jeho súpera, demokrata Joea Bidena. Informovali o tom agentúry AP, AFP a DPA.





"Nikdy sa nevzdáme. Nikdy nepriznáme (porážku)," vyhlásil Trump na demonštrácii zvolanej pod mottom "Zachráňme Ameriku", na ktorej sa zišli tisíce jeho prívržencov."Tieto voľby sme vyhrali a vyhrali sme ich jasne," tvrdil Trump s tým, že došlo k "ukradnutiu" volieb, ktoré boli podľa jeho slov "zmanipulované tak, ako ešte nijaké iné voľby zmanipulované neboli".Trump tiež opätovne vyzval svojho viceprezidenta Mikea Pencea, ktorý bude predsedať stredajšiemu zasadnutiu oboch komôr Kongresu, aby nepotvrdil Bidenovo víťazstvo. Ako však pripomenula AP, Pence takúto právomoc nemá a jeho úloha na zasadnutí bude prevažne formálna."Ak Mike Pence urobí správnu vec, zvíťazíme v týchto voľbách. Má absolútne právo to urobiť," povedal Trump. "Mike Pence to bude musieť urobiť pre nás a ak to neurobí, bude to smutný deň pre našu krajinu."Trump tiež kritizoval ako "slabých" republikánov, ktorí avizovali, že potvrdenie výsledkov volieb schvália.Viac ako 100 republikánskych spojencov Trumpa v Kongrese avizovalo, že na stredajšom zasadnutí vznesú námietky proti sčítaniu hlasov vo viacerých štátoch USA, v ktorých boli výsledky tesné. Viedlo by to k debate a hlasovaniu v Senáte i Snemovni reprezentantov, považuje sa však za isté, že väčšina ich členov podporí potvrdenie výsledkov volieb.