Útok demonštrantov na Kapitol je mementom aj pre Európu, dôvodov napätej situácie v USA je mnoho

Veľmi polarizovaná spoločnosť

Zhoršujúca sa ekonomická situácia

7.1.2021 - Útok protestujúcich na americký Kapitol je mementom nielen pre Spojené štáty americké, ale aj pre Európu. Pre agentúru SITA takto zhodnotil aktuálnu situáciu v USA politológ a rektor Vysokej školy politických a spoločenských vied v Kutnej Hore Tomáš Koziak.Dodal, že útočníci na Kapitol boli zmanipulovanou masou ľudí, ktorí verili falošným správam a tomu, čo povie ich vodca. Podľa Koziaka nesie plnú zodpovednosť za násilia v hlavnom meste USA dosluhujúci americký prezident Donald Trump.„Jeho posledné vyhlásenie, že neuznáva výsledky volieb, bolo v podstate výzvou k útoku na Kapitol. Atmosféra bola napätá, viacerí komentátori alebo ľudia znalí pomerov očakávali, že k takejto situácii môže dôjsť,“ zhodnotil Koziak.Politológ ďalej zdôraznil, že americká spoločnosť je veľmi polarizovaná a nie je to len v súvislosti s nástupom Trumpa do prezidentského úradu.„Keď som bol pred rokmi v Spojených štátoch, tak už vtedy bola tá spoločnosť rozvrátená medzi republikánmi a demokratmi. Pripomínalo mi to, čo sme tu zažívali, keď bol pri moci Mečiar. Keď boli rodiny rozhádané, keď sa priatelia nemohli rozprávať o politike, ak boli na odlišných stranách. Rozpor medzi republikánskym a demokratickým táborom bol už aj vtedy veľmi citlivou záležitosťou a Trump ho len veľmi výrazným spôsobom prehĺbil,“ uviedol Koziak.Dôvodov napätej situácie v USA je podľa Koziaka mnoho. „Vychádza to aj zo zhoršujúcej sa ekonomickej situácie. Trump vyhral voľby v minulosti a získal veľmi vysoké percentá aj v týchto voľbách. To vychádza z toho, že v USA existujú časti, kde v podstate skolaboval tradičný priemysel a kde žijú ľudia vo veľmi zlých pomeroch. Sú tam veľké sociálno-ekonomické rozpory v spoločnosti,“ objasnil Koziak.Na otázku, či sa podari novozvolenému americkému prezidentovi Joeovi Bidenovi spojiť americkú spoločnosť a korigovať súčasný stav Koziak odvetil, že si nemyslí, že by sa to podarilo urobiť za vlády jedného prezidenta. „Skôr si myslím, že to napätie bude pokračovať ďalej. Sme svedkami toho, čo je avizované ako koniec amerického storočia,“ uzavrel Koziak.