Utorok 28.4.2026
Meniny má Jarmila
28. apríla 2026
Polícia počas akcie Netvor zadržala 34-ročného dílera drog, hrozí mu až 15 rokov väzenia – FOTO
28.4.2026 (SITA.sk) - Sudca sa s návrhom stotožnil a policajti muža eskortovali do väzby.
Policajti kriminálnej polície z Galanty spolu s policajtmi trnavského Pohotovostného policajného útvaru počas akcie Netvor vykonali domovú prehliadku a prehliadku motorového vozidla v okrese Galanta. Počas akcie zadržali 34-ročného muža, ktorý zháňal a následne predávať drogy, najmä metamfetamín, ďalším osobám na západnom Slovensku.
„V rámci akcie sa policajtom podarilo zaistiť viacero stôp, medzi ktorými boli igelitové vrecká s bielou práškovou látkou, rôzne liečivá, ako aj igelitové vrecko s hnedou kryštalickou látkou. Podľa predbežnej analýzy išlo o kokaín a extázu,“ informovala trnavská krajská polícia.
Galantský vyšetrovateľ na základe dôkaznej situácie vzniesol mužovi obvinenie za zločin neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou.
Zároveň podal podnet na návrh na jeho väzobné stíhanie. Sudca sa s návrhom stotožnil a policajti muža eskortovali do väzby. V zmysle zákona môže obvinenému hroziť trest odňatia slobody na 7 až 15 rokov.
Zdroj: SITA.sk - Polícia počas akcie Netvor zadržala 34-ročného dílera drog, hrozí mu až 15 rokov väzenia – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
