Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 28.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Jarmila
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

28. apríla 2026

Polícia počas akcie Netvor zadržala 34-ročného dílera drog, hrozí mu až 15 rokov väzenia – FOTO


Sudca sa s návrhom stotožnil a policajti muža eskortovali do väzby. Policajti kriminálnej polície z Galanty spolu s policajtmi trnavského Pohotovostného policajného útvaru počas akcie ...



Zdieľať
28.4.2026 (SITA.sk) - Sudca sa s návrhom stotožnil a policajti muža eskortovali do väzby.


Policajti kriminálnej polície z Galanty spolu s policajtmi trnavského Pohotovostného policajného útvaru počas akcie Netvor vykonali domovú prehliadku a prehliadku motorového vozidla v okrese Galanta. Počas akcie zadržali 34-ročného muža, ktorý zháňal a následne predávať drogy, najmä metamfetamín, ďalším osobám na západnom Slovensku.

„V rámci akcie sa policajtom podarilo zaistiť viacero stôp, medzi ktorými boli igelitové vrecká s bielou práškovou látkou, rôzne liečivá, ako aj igelitové vrecko s hnedou kryštalickou látkou. Podľa predbežnej analýzy išlo o kokaín a extázu,“ informovala trnavská krajská polícia.

Galantský vyšetrovateľ na základe dôkaznej situácie vzniesol mužovi obvinenie za zločin neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Zároveň podal podnet na návrh na jeho väzobné stíhanie. Sudca sa s návrhom stotožnil a policajti muža eskortovali do väzby. V zmysle zákona môže obvinenému hroziť trest odňatia slobody na 7 až 15 rokov.


Zdroj: SITA.sk - Polícia počas akcie Netvor zadržala 34-ročného dílera drog, hrozí mu až 15 rokov väzenia – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



Teen Theater Fest v Trnave bude aj bez dotácie z Fondu na podporu umenia, program bude napriek jeho redukcii bohatý

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 