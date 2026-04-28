 Utorok 28.4.2026
 Meniny má Jarmila
 24hod.sk    Z domova

28. apríla 2026

Teen Theater Fest v Trnave bude aj bez dotácie z Fondu na podporu umenia, program bude napriek jeho redukcii bohatý


28.4.2026 (SITA.sk) - Po redukcii je rozpočet festivalu 75 tisíc eur, divadlo túto čiastku vyskladá z viacerých zdrojov, festival výrazne podporí napríklad zriaďovateľ divadla Trnavský samosprávny kraj.


Divadlo Jána Palárika v Trnave zorganizuje na prelome mesiacov máj – jún druhý ročník medzinárodného divadelného festivalu pre mládež Teen Theater Fest aj bez dotácie z Fondu na podporu umenia.

V prvom ročníku, ktorý sa konal pred dvoma rokmi, to bol pre festival najdôležitejší finančný partner. Trnava bude centrom európskej divadelnej tvorby pre mladé publikum od 29. mája do 3. júna.

Mierna redukcia programu


"V tomto roku sme museli vzhľadom na situáciu vo Fonde na podporu umenia pristúpiť k miernej redukcii programu, napriek tomu bude program veľmi bohatý, stále zostáva medzinárodný a prídu divadlá, ktoré patria k špičke," povedala riaditeľka Divadla Jána Palárika Zuzana Hekel.

Po redukcii je rozpočet festivalu 75 tisíc eur, divadlo túto čiastku vyskladá z viacerých zdrojov, festival výrazne podporí napríklad zriaďovateľ divadla Trnavský samosprávny kraj.

Našli aj súkromného donora


"Máme rozbehnutých veľa grantových schém, v niektorých sme boli úspešní. Úspešnými žiadateľmi sme boli v projekte, ktorý je financovaný z Kreatívnej Európy, odtiaľ pokryjeme nejaké percento nákladov, dokonca sme našli jedného súkromného donora. Nie sú to veľké peniaze, ale snažíme sa využiť každú jednu možnosť," dodala riaditeľka Zuzana Hekel.

V Trnave bude možné vidieť inovatívne divadelné produkcie z Fínska, Francúzska, z domácich to bude napríklad divadlo Dúhadlo, ktoré pracuje s hercami s Downovým syndrómom, divadlo Ludus a ďalší.


Teen Theatre Fest je medzinárodné divadelné bienále, ktoré prináša to najodvážnejšie a najkvalitnejšie zo súčasnej tvorby pre mladé publikum. Festival vznikol z potreby mapovať a zviditeľňovať divadlo, ktoré prekračuje hranice žánrov, spája rôzne umelecké prístupy a zapĺňa prázdne miesta v tvorbe pre mládež.




Zdroj: SITA.sk - Teen Theater Fest v Trnave bude aj bez dotácie z Fondu na podporu umenia, program bude napriek jeho redukcii bohatý © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Divadlo Jána Palárika Festival FPU Fond na podporu umenia
