Pomoc Slovenska Ukrajine je plne v súlade s Chartou OSN, vyhlásil minister obrany Naď

Aktuálne potreby Ukrajiny

Rokovanie Naďa s Pistoriusom

14.2.2023 - Minister obrany Jaroslav Naď OĽaNO ) v utorok odcestoval na rokovania ministrov obrany členských krajín NATO do Bruselu.Ako informoval rezort obrany v tlačovej správe, minister sa zúčastní na rokovaní tzv. Ramstein formátu pre podporu Ukrajiny, ktorého cieľom je zdieľať informácie o aktuálnych potrebách Ukrajiny a tiež o možnostiach jednotlivých krajín vyhovieť týmto žiadostiam.V súvislosti s rokovaniami Naď opätovne zdôraznil, že Severoatlantická aliancia nie je a nechce byť v konflikte s Ruskom. „Preto každé poskytnutie akejkoľvek pomoci je v konečnom dôsledku individuálnym rozhodnutím každej krajiny, čo však neznamená, že spolu nekomunikujeme. O každom jednom darovaní materiálu sme komunikovali v rámci tohto formátu a tiež s Ukrajinou," uviedol s tým, že na rokovaniach sa preto zúčastní aj ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov Naď takisto pripomenul, že pomoc Slovenska Ukrajine je plne v súlade s Chartou OSN . „Krajiny, ktoré sú napadnuté, majú právo požadovať pomoc od iných krajín a tie sú oprávnené im pomáhať," vysvetlil minister. Zároveň priblížil, že na rokovaní očakáva prediskutovanie troch ústredných tém, a to stíhacie lietadlá, protivzdušnú obranu a pozemnú techniku.Šéf slovenského rezortu obrany v Bruseli v utorok tiež absolvuje bilaterálne rokovanie s novovymenovaným ministrom obrany Spolkovej republiky Nemecko Borisom Pistoriusom Druhý rokovací deň sa následne začne stretnutím ministrov obrany krajín participujúcich na Posilnenej predsunutej prítomnosti NATO v Lotyšsku. Ďalšou témou rokovaní v centrále NATO bude efektívne zabezpečenie odstrašenia a obrany Aliancie, a to vrátane adekvátneho zdrojového zabezpečenia.