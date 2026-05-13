Streda 13.5.2026
Meniny má Servác
13. mája 2026
Poslankyňa Puškárová neuspela na súde v snahe zamazať status nadácie Zastavme Korupciu o jej hlasovaní
13.5.2026 (SITA.sk) - Zastavme korupciu tiež pripomenulo, že poslankyňa tvrdila, že voči nej nadácia viedla kampaň, alebo, že sa nadácia koordinovala so študentmi alebo pedagógmi, ktorí ju kritizovali.
Poslankyňa koaličnej strany Hlas-SD a prorektorka Ekonomickej univerzity v Bratislave Paula Puškárová neuspela na súde so žiadosťou, aby prikázal Nadácii Zastavme Korupciu zmazať status o tom, že hlasovala za „promafiánsku“ novelu Trestného zákona. Ako nadácia informovala na sociálnej sieti, podľa rozhodnutia súdu by totiž išlo o neprípustnú cenzúru.
„Promafiánsky zákon je legitímna téma. Súd skonštatoval, že v statuse sme jasne zdôvodnili, prečo považujeme zákon za promafiánsky a uviedli sme konkrétne prípady,“ uviedla nadácia s tým, že súd označil za odôvodnenú verejnú kritiku aj vyjadrenie, že hlasovanie poslankyne je v rozpore s poslaneckým sľubom, ktorý zložila.
Zastavme korupciu tiež pripomenulo, že poslankyňa tvrdila, že voči nej nadácia viedla kampaň, alebo, že sa nadácia koordinovala so študentmi alebo pedagógmi, ktorí ju kritizovali. „Politik musí zniesť vyššiu mieru kritiky – najmä ak jeho rozhodnutia priamo vplývajú na spravodlivosť na Slovensku. Možno by bolo lepšie, keby pani poslankyňa namiesto zaťažovania súdov, poriadne čítala zákony, za ktoré hlasuje,“ dodalo Zastavme korupciu.
Zdroj: SITA.sk - Poslankyňa Puškárová neuspela na súde v snahe zamazať status nadácie Zastavme Korupciu o jej hlasovaní © SITA Všetky práva vyhradené.
