|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 13.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Servác
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Najväčší športový deň na Žitnom ostrove prilákal tisíce ľudí
Tagy: PR športový deň
Na jednom mieste sa stretlo viac ako 830 mladých futbalistov a futbalistiek vo veku od 5 do 13 rokov, ktoré si v 58 tímoch zmerali sily a zažili deň plný športu, emócií a stretnutí s profesionálnymi ...
Zdieľať
13.5.2026 (SITA.sk) - Na jednom mieste sa stretlo viac ako 830 mladých futbalistov a futbalistiek vo veku od 5 do 13 rokov, ktoré si v 58 tímoch zmerali sily a zažili deň plný športu, emócií a stretnutí s profesionálnymi hráčmi.
Jubilejný 5. ročník podujatia Športový deň Kukkonia Ligy prilákal do areálu MOL Football Academy v Dunajskej Strede rekordných viac ako tritisíc návštevníkov a opäť prepojil mládežnícky a profesionálny šport s komunitou celého regiónu.
Na jednom mieste sa stretlo viac ako 830 mladých futbalistov a futbalistiek vo veku od 5 do 13 rokov, ktoré si v 58 tímoch zmerali sily a zažili deň plný športu, emócií a stretnutí s profesionálnymi hráčmi.
„Snažíme sa motivovať deti a mladých ľudí, aby si našli vzťah k športu, pohybu aj svojmu regiónu. Veríme, že práve cez takéto zážitky si budujú vzťah ku komunite, zdravé sebavedomie a hrdosť na to, čo dokážu. Stretnutia s profesionálnymi hráčmi sú pre nich veľkou motiváciou a každoročne rastúca účasť nám ukazuje, že to má zmysel,“ hovorí Tímea Dóka, predsedníčka OZ Kukkonia, ktoré je hlavným organizátorom podujatia.
Celý deň sa neniesol len v znamení futbalu. Jubilejný piaty ročník priniesol aj novinku v podobe možnosti vyskúšať si ďalšie športy – od basketbalu cez gymnastiku či karate až po tenis alebo atletiku.
„Okrem futbalu sme chceli deťom ukázať aj ďalšie športy, ktoré v našom regióne existujú. Každé dieťa si môže nájsť šport, ktorý ho baví, a práve to sme im chceli umožniť,“ dodal Tibor Ravasz, vedúci pre mládežnícky rozvoj DAC Academy.
Počas celého dňa boli na ihrisku aj mimo neho prítomní hráči DAC 1904 a ETO FC Győr. Mnohí z nich pritom vyrástli práve na Žitnom ostrove, a pre deti tak predstavovali dôkaz, že aj z regionálneho športového prostredia sa dá dostať na profesionálnu úroveň.
„Takéto momenty môžu deti motivovať k tomu, aby sa športu venovali s ešte väčším odhodlaním a radosťou,“ uviedol výkonný riaditeľ DAC 1904 Jan Van Daele.
Športový deň slávnostne otvoril Oszkár Világi, majiteľ klubu DAC 1904 a dlhoročný podporovateľ športu v regióne. Profesionálni hráči sa následne aktívne zapájali do zápasov detí, komunikovali s nimi priamo na ihrisku a na záver odovzdávali medaily víťazom.
Atmosféru podujatia umocnila aj prítomnosť Balázsa Borbélya, rodáka zo Žitného ostrova a trénera maďarského klubu ETO FC Győr. Mužstvu pod jeho vedením patrí kolo pred koncom sezóny maďarskej najvyššej súťaže prvé miesto.
„Vidieť odhodlanie a energiu detí je na nezaplatenie. Je veľmi dôležité vytvárať mladým športovcom prostredie, v ktorom môžu športovo aj ľudsky rásť,“ povedal Balázs Borbély.
Význam podujatia zdôraznil aj riaditeľ DAC Academy Krisztián Németh: „Takéto podujatia deťom ukazujú, že šport nie je len o výsledkoch, ale aj o disciplíne, tímovosti a každodennej práci na sebe.“
Návštevníci si odniesli autogramy slovenských a maďarských profesionálnych futbalistov. Mladé talenty zároveň predviedli svoje schopnosti pred hlavným trénerom klubu DAC 1904 Branislavom Fodrekom, hráčmi Mátém Tubolyom a Tarasom Kačarabom, ako aj hráčom klubu ETO FC Győr Barnabásom Bíróom.
Súčasťou programu boli zápasy, autogramiády, diskusie s hráčmi a trénermi aj sprievodné aktivity pre deti a rodičov. Novinkou tohto ročníka bolo aj dobročinné darovanie krvi organizované v spolupráci s hematologickým oddelením miestnej nemocnice a klubom DAC 1904. Motto ligy „S radosťou na ihrisku“ sa tak opäť naplnilo do bodky.
Kukkonia Liga vznikla v spolupráci OZ Kukkonia, DAC 1904, DAC Academy, Oblastného futbalového zväzu Dunajská Streda a Slovenského futbalového zväzu. Projekt získal v sezóne 2023/24 prestížne ocenenie UEFA Grassroots Awards za podporu mládežníckeho športu a budovanie dostupného a inkluzívneho športového prostredia.
Za projektom stoja dlhoroční partneri športového rozvoja v regióne, ktorých spoločnou víziou je prepájať šport, komunitu a vytvárať dlhodobé príležitosti pre mladú generáciu.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Najväčší športový deň na Žitnom ostrove prilákal tisíce ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Jubilejný 5. ročník podujatia Športový deň Kukkonia Ligy prilákal do areálu MOL Football Academy v Dunajskej Strede rekordných viac ako tritisíc návštevníkov a opäť prepojil mládežnícky a profesionálny šport s komunitou celého regiónu.
Na jednom mieste sa stretlo viac ako 830 mladých futbalistov a futbalistiek vo veku od 5 do 13 rokov, ktoré si v 58 tímoch zmerali sily a zažili deň plný športu, emócií a stretnutí s profesionálnymi hráčmi.
„Snažíme sa motivovať deti a mladých ľudí, aby si našli vzťah k športu, pohybu aj svojmu regiónu. Veríme, že práve cez takéto zážitky si budujú vzťah ku komunite, zdravé sebavedomie a hrdosť na to, čo dokážu. Stretnutia s profesionálnymi hráčmi sú pre nich veľkou motiváciou a každoročne rastúca účasť nám ukazuje, že to má zmysel,“ hovorí Tímea Dóka, predsedníčka OZ Kukkonia, ktoré je hlavným organizátorom podujatia.
Nielen futbal, ale aj desiatka ďalších športov
Celý deň sa neniesol len v znamení futbalu. Jubilejný piaty ročník priniesol aj novinku v podobe možnosti vyskúšať si ďalšie športy – od basketbalu cez gymnastiku či karate až po tenis alebo atletiku.
„Okrem futbalu sme chceli deťom ukázať aj ďalšie športy, ktoré v našom regióne existujú. Každé dieťa si môže nájsť šport, ktorý ho baví, a práve to sme im chceli umožniť,“ dodal Tibor Ravasz, vedúci pre mládežnícky rozvoj DAC Academy.
Počas celého dňa boli na ihrisku aj mimo neho prítomní hráči DAC 1904 a ETO FC Győr. Mnohí z nich pritom vyrástli práve na Žitnom ostrove, a pre deti tak predstavovali dôkaz, že aj z regionálneho športového prostredia sa dá dostať na profesionálnu úroveň.
„Takéto momenty môžu deti motivovať k tomu, aby sa športu venovali s ešte väčším odhodlaním a radosťou,“ uviedol výkonný riaditeľ DAC 1904 Jan Van Daele.
Športový deň slávnostne otvoril Oszkár Világi, majiteľ klubu DAC 1904 a dlhoročný podporovateľ športu v regióne. Profesionálni hráči sa následne aktívne zapájali do zápasov detí, komunikovali s nimi priamo na ihrisku a na záver odovzdávali medaily víťazom.
Stretnutia s futbalovými osobnosťami
Atmosféru podujatia umocnila aj prítomnosť Balázsa Borbélya, rodáka zo Žitného ostrova a trénera maďarského klubu ETO FC Győr. Mužstvu pod jeho vedením patrí kolo pred koncom sezóny maďarskej najvyššej súťaže prvé miesto.
„Vidieť odhodlanie a energiu detí je na nezaplatenie. Je veľmi dôležité vytvárať mladým športovcom prostredie, v ktorom môžu športovo aj ľudsky rásť,“ povedal Balázs Borbély.
Význam podujatia zdôraznil aj riaditeľ DAC Academy Krisztián Németh: „Takéto podujatia deťom ukazujú, že šport nie je len o výsledkoch, ale aj o disciplíne, tímovosti a každodennej práci na sebe.“
Návštevníci si odniesli autogramy slovenských a maďarských profesionálnych futbalistov. Mladé talenty zároveň predviedli svoje schopnosti pred hlavným trénerom klubu DAC 1904 Branislavom Fodrekom, hráčmi Mátém Tubolyom a Tarasom Kačarabom, ako aj hráčom klubu ETO FC Győr Barnabásom Bíróom.
Súčasťou programu boli zápasy, autogramiády, diskusie s hráčmi a trénermi aj sprievodné aktivity pre deti a rodičov. Novinkou tohto ročníka bolo aj dobročinné darovanie krvi organizované v spolupráci s hematologickým oddelením miestnej nemocnice a klubom DAC 1904. Motto ligy „S radosťou na ihrisku“ sa tak opäť naplnilo do bodky.
Projekt podpory mládeže ocenený aj UEFA
Kukkonia Liga vznikla v spolupráci OZ Kukkonia, DAC 1904, DAC Academy, Oblastného futbalového zväzu Dunajská Streda a Slovenského futbalového zväzu. Projekt získal v sezóne 2023/24 prestížne ocenenie UEFA Grassroots Awards za podporu mládežníckeho športu a budovanie dostupného a inkluzívneho športového prostredia.
Za projektom stoja dlhoroční partneri športového rozvoja v regióne, ktorých spoločnou víziou je prepájať šport, komunitu a vytvárať dlhodobé príležitosti pre mladú generáciu.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Najväčší športový deň na Žitnom ostrove prilákal tisíce ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: PR športový deň
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Raši rokoval v Azerbajdžane o dodávkach plynu a zapojení slovenských firiem do obnovy Karabachu – VIDEO
Raši rokoval v Azerbajdžane o dodávkach plynu a zapojení slovenských firiem do obnovy Karabachu – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Poslankyňa Puškárová neuspela na súde v snahe zamazať status nadácie Zastavme Korupciu o jej hlasovaní
Poslankyňa Puškárová neuspela na súde v snahe zamazať status nadácie Zastavme Korupciu o jej hlasovaní