Pozorne sledujte oblohu, odkázal Medvedev Medzinárodnému trestnému súdu po vydaní zatykaču na Putina

20.3.2023 (SITA.sk) - Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev sa vyhráža raketovým útokom voči Medzinárodnému trestnému súdu (ICC) v holandskom Haagu po tom, čo vydal zatykač na ruského vodcu Vladimira Putina Prostredníctvom platformy Telegram zároveň sudcom ICC odkázal, aby „pozorne sledovali oblohu“. Medvedev tiež na adresu tribunálu použil vulgárne výrazy a označil ho za „naničhodný“.„Je celkom možné si predstaviť scenár, že ruská loď umiestnená v Severnom mori by mohla strategicky zasiahnuť budovu haagskeho súdu hypersonickou raketou Onyx,“ napísal Medvedev. Margarita Simonjanová , šéfredaktorka kremeľskej propagandistickej televíznej stanice RT, už skôr naznačila, že Rusko by mohlo zasiahnuť raketami krajinu, ktorá zatkne Putina.„Chcela by som vidieť krajinu, ktorá zatkne Putina, aby presadila rozhodnutie haagskeho súdu, asi za osem minút, alebo koľko času trvá, kým raketa priletí do jej hlavného mesta,“ napísala taktiež na Telegrame.