Ukrajina bude mať len jeden pokus využiť protiofenzívu, tvrdí Pavel

Očakávaný progres

Otvorené okno príležitostí

20.3.2023 - Ukrajina by mala využiť príležitosť na protiofenzívu tento rok, pretože bude extrémne zložité získať podporu spojencov na ďalší pokus v budúcnosti.V rozhovore pre poľský denník Rzeczpospolita to povedal český prezident Petr Pavel . Informuje o tom portál Ukrajinská pravda.„Mnohé krajiny, mnohí politici očakávajú nejaký progres v tomto roku. Myslím, že Ukrajina bude mať len jeden pokus na spustenie veľkej protiofenzívy. Takže, ak sa rozhodne spustiť veľkú protiofenzívu a zlyhá, bude extrémne zložité získať financovanie na ďalšiu,“ povedal Pavel s tým, že by „sa to malo stať v nadchádzajúcich niekoľkých mesiacoch“.Český prezident je podľa vlastných slov presvedčený, že „tento rok je otvorené okno príležitosti“ a myslí si, že „po budúcej zime bude veľmi zložité udržať súčasnú úroveň podpory“.„Únavou z vojny nie je len vyčerpanie ľudských zdrojov a techniky, zničenie infraštruktúry na Ukrajine, ale aj únava krajín, ktoré poskytujú pomoc,“ doplnil Pavel.