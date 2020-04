Vláda sa nevzdáva cieľa vyrovnaného rozpočtu, v hre je aj návrat k rovnej dani

Avšak za predpokladu, že po kríze sa svetová ekonomika zotaví. Programové vyhlásenie tiež sľubuje zlepšenie dlhodobej udržateľnosti verejných financií a zároveň zvýšenie dôchodkov prijatím zmien vo všetkých pilieroch dôchodkového systému. O dokumente bude už v pondelok rokovať Národná rada SR.

Zmeny čakajú aj daňovú oblasť

Kabinet sa však chystá aj na zmeny v daňovej oblasti. Programové vyhlásenie avizuje zvyšovanie podielu nepriamych, majetkových a environmentálnych daní, zavedenie dane z nehnuteľností na hodnotovom princípe a zvyšovanie spotrebných daní penalizujúcich negatívne externality. V hre je aj návrat k rovnej dani. „V priamych daniach zvážime návrat k osvedčenému jednoduchému systému rovnej dane, odstraňujúcej deformácie a zlepšujúce motiváciu priznávať príjmy,“ konštatuje sa v programovom vyhlásení. Zároveň sa však do materiálu dostala aj veta, že vláda zváži vyššie zdanenie oligopolov a monopolov.

Zmeny vo financovaní môžu očakávať aj samosprávy, ktorých systém financovania aj v súčasnej dobe koronakrízy odhaľuje svoje slabiny, keďže je prioritne naviazaný na výnosy z daní z príjmov fyzických osôb. Samosprávam tak príjmy výrazne rastú v dobrých časoch, v krízach však naopak rapídne klesajú. „Zvážime zmenu modelu financovania samospráv tak, aby dostávali podiel z celkového daňového výberu, nie iba z dane príjmov fyzických osôb. Vláda SR vykoná audit kompetencií samosprávy tak, aby bolo možné vyhodnotiť kvalitu vykonávaných kompetencií a či aktuálne nastavenie ich financovania zodpovedá ich kompetenciám,“ píše sa vo vládou schválenom dokumente.

Lepší výber daní má priniesť milióny eur

Medzi hlavné priority má podľa dokumentu patriť zvýšenie efektívnosti výberu daní s dlhodobým cieľom dosahovať aspoň úroveň priemeru krajín Európskej únie. Ak by sa to podarilo, do rozpočtu by to prinieslo 600 miliónov eur ročne. „Realizácia si však vyžiada dlhšie obdobie a nábeh príjmov bude postupný,“ píše sa v programovom vyhlásení vlády. Dotačné schémy majú byť zase upravené smerom k motivovaniu k „zelenému správaniu“.

Vláda sa podľa vyhlásenia chystá realizovať zmeny aj na výdavkovej strane rozpočtu, konkrétnosti však materiál neprezrádza. Sľubuje modernizáciu štruktúru výdavkov po vzore najvyspelejších krajín. Výdavkové priority sa majú identifikovať nadrezortne podľa Národného programu reforiem a opatrení revízií výdavkov hodnoty za peniaze. Princípy hodnoty za peniaze chce kabinet uplatňovať pri každom dôležitom rozhodnutí.