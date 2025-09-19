|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 19.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Konštantín
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
19. septembra 2025
Prieskum: Voľby by v septembri vyhralo PS, nasledoval by Smer
Do parlamentu by sa dostali aj hnutie Republika (9,7 percenta) a Hnutie Slovensko (8,5 percenta).
Zdieľať
Voľby do Národnej rady (NR) SR by v septembri vyhralo hnutie PS so ziskom 22 percent hlasov. Druhá by skončila strana Smer-SD s podporou 18,2 percenta voličov. Po nej by nasledovala strana Hlas-SD so ziskom 9,7 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre portál 360tka.
Prieskum zachytáva nálady voličov po predstavení nového konsolidačného balíka.
Do parlamentu by sa dostali aj hnutie Republika (9,7 percenta) a Hnutie Slovensko (8,5 percenta). Hranicu zvoliteľnosti by prekročili aj KDH (6,1 percenta) a SaS (6,1 percenta). Tesne by sa do NR SR dostali i Demokrati (5,1 percenta).
So ziskom 4,3 percenta by zostali pred bránami parlamentu SNS aj Maďarská aliancia.
Na základe prieskumu by PS v parlamente získalo 39 kresiel a Smer-SD 32. So 17 poslancami by boli v NR SR Hlas-SD a Republika. Hnutie Slovensko by malo 15 mandátov, KDH 11 a SaS 10 kresiel. Demokrati by skončili v parlamente so ziskom 9 mandátov.
Prieskum sa realizoval od 10. do 17. augusta na vzorke 1086 respondentov.
Súčasná opozícia by vedela zložiť vládu len s hnutím Slovensko Igora Matoviča, Smeru a Hlasu by nepomohla ani spolupráca s Republikou.
Súvisiace články:
Prieskum ukázal kto má najvernejších voličov. PS vedie, Hlas slabne a Demokrati ťažia z chaosu (14. 9. 2025)
Smer-SD by bol podľa prieskumu najväčším skokanom, voľby by však nevyhral (10. 9. 2025)
Progresívci by podľa prieskumu s náskokom porazili Smer-SD, Ficovi „kradne“ voličov hnutie Republika (13. 8. 2025)
Progresívne Slovensko by vo voľbách získalo až 23 percent, o tretie miesto bojujú Hlas a Republika (11. 6. 2025)
Hlas by vo voľbách výrazne oslabil, do prvej trojky sa v prieskume dostala Republika (19. 5. 2025)
Voliči začali prehodnocovať svoje rozhodnutia. Kto by aktuálne zvíťazil v parlamentných voľbách? (7. 5. 2025)
Voľby by vyhralo Progresívne Slovensko, Smer stratil a najviac posilnilo hnutie Matoviča (28. 4. 2025)
Voľby by vyhralo Progresívne Slovensko, Hlas-SD nie je tretí a Republika loví vo vodách Smeru (9. 4. 2025)
Prieskum ukázal, kto by vyhral voľby. Skokanom mesiaca je Smer-SD a Hlas-SD nezmenil svoj trend (12. 2. 2025)
Smer by vo voľbách porazil Progresívne Slovensko, rozdiel je však na úrovni štatistickej chyby (28. 1. 2025)
Prečítajte si tiež
Samosprávy sa pri uzatváraní pracovných dohôd správajú zodpovednejšie ako ministerstvá, zistil NKÚ
Projekt Lesopark Žilina sa blíži do finále: KOOPERATIVA obyvateľom mesta poskytne 121 nových nájomných bytov