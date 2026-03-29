29. marca 2026

Proces s poradcom premiéra Fica pokračuje, čaká sa na výpoveď kľúčového svedka


Tagy: Korupcia Poradca Premiér Slovenskej republiky Súdny proces Súdy Trestný poriadok

Na pracovisku Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici by mal v stredu 1. a vo štvrtok 2. apríla pokračovať súdny ...



29.3.2026 (SITA.sk) -


Na pracovisku Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici by mal v stredu 1. a vo štvrtok 2. apríla pokračovať súdny proces s poradcom predsedu vlády Roberta Fica a bývalým sudcom Davidom Lindtnerom. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu.

Prokurátor bývalého Úradu špeciálnej prokuratúry podal ešte v lete 2022 na Lindtnera obžalobu pre dva skutky prečinu nepriamej korupcie a jeden skutok zločinu zasahovania do nezávislosti súdu. Obžalovaný na začiatku súdneho procesu vo februári tohto roku deklaroval svoju nevinu.

V rámci procesu zatiaľ nevypovedal kľúčový svedok, ktorým je bývalý sudca Vladimír Sklenka. Rovnako nevypovedal ani obžalovaný, ktorý tak chce urobiť až po výsluchu spomenutého svedka.

Sudca ŠTS ešte v lete 2024 rozhodol, že v zmysle Trestného poriadku obžalobu podanú na Lindtnera odmieta a vracia trestnú vec prokurátorovi, pretože vo veci zistil závažné procesné chyby. Prokurátor však vo veci podal sťažnosť, ktorej Najvyšší súd SR vyhovel a prípad vrátil na ŠTS, ktorý vec nakoniec začal prejednávať.


Lindtner pôsobil v minulosti ako sudca a šéf Okresného súdu Bratislava III. Národná kriminálna agentúra ho obvinila v rámci akcie Víchrica ešte na jeseň 2020. Od októbra daného roku do mája 2021 bol stíhaný väzobne, za čo sa mu ministerstvo spravodlivosti v roku 2024 ospravedlnilo. V súčasnosti pôsobí ako advokát, zastupuje napríklad obžalovaného Daniela Bombica. Ako zástupca poškodeného Roberta Fica bol tiež prítomný na procese s Jurajom Cintulom, ktorý premiéra v roku 2024 postrelil.




Zdroj: SITA.sk - Proces s poradcom premiéra Fica pokračuje, čaká sa na výpoveď kľúčového svedka © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Korupcia Poradca Premiér Slovenskej republiky Súdny proces Súdy Trestný poriadok
nasledujúci článok >>
Muž šoféroval napriek zadržanému vodičáku, policajti ho musela naháňať – FOTO
<< predchádzajúci článok
KDH odmieta spoločnú kandidátku, do parlamentných volieb pôjde hnutie samostatne

