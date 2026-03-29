|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 30.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Vieroslava
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
29. marca 2026
Proces s poradcom premiéra Fica pokračuje, čaká sa na výpoveď kľúčového svedka
Na pracovisku Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici by mal v stredu 1. a vo štvrtok 2. apríla pokračovať súdny ...
Zdieľať
29.3.2026 (SITA.sk) -
Na pracovisku Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici by mal v stredu 1. a vo štvrtok 2. apríla pokračovať súdny proces s poradcom predsedu vlády Roberta Fica a bývalým sudcom Davidom Lindtnerom. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu.
Prokurátor bývalého Úradu špeciálnej prokuratúry podal ešte v lete 2022 na Lindtnera obžalobu pre dva skutky prečinu nepriamej korupcie a jeden skutok zločinu zasahovania do nezávislosti súdu. Obžalovaný na začiatku súdneho procesu vo februári tohto roku deklaroval svoju nevinu.
V rámci procesu zatiaľ nevypovedal kľúčový svedok, ktorým je bývalý sudca Vladimír Sklenka. Rovnako nevypovedal ani obžalovaný, ktorý tak chce urobiť až po výsluchu spomenutého svedka.
Sudca ŠTS ešte v lete 2024 rozhodol, že v zmysle Trestného poriadku obžalobu podanú na Lindtnera odmieta a vracia trestnú vec prokurátorovi, pretože vo veci zistil závažné procesné chyby. Prokurátor však vo veci podal sťažnosť, ktorej Najvyšší súd SR vyhovel a prípad vrátil na ŠTS, ktorý vec nakoniec začal prejednávať.
Lindtner pôsobil v minulosti ako sudca a šéf Okresného súdu Bratislava III. Národná kriminálna agentúra ho obvinila v rámci akcie Víchrica ešte na jeseň 2020. Od októbra daného roku do mája 2021 bol stíhaný väzobne, za čo sa mu ministerstvo spravodlivosti v roku 2024 ospravedlnilo. V súčasnosti pôsobí ako advokát, zastupuje napríklad obžalovaného Daniela Bombica. Ako zástupca poškodeného Roberta Fica bol tiež prítomný na procese s Jurajom Cintulom, ktorý premiéra v roku 2024 postrelil.
Zdroj: SITA.sk - Proces s poradcom premiéra Fica pokračuje, čaká sa na výpoveď kľúčového svedka © SITA Všetky práva vyhradené.
