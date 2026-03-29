 24hod.sk    Z domova

29. marca 2026

KDH odmieta spoločnú kandidátku, do parlamentných volieb pôjde hnutie samostatne


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Opozícia Parlamentné voľby Premiér Slovenskej republiky

Opozičné KDH neplánuje spoločnú kandidátku s inými stranami v nadchádzajúcich parlamentných ...



67b064e3caa3c019927166 676x488 29.3.2026 (SITA.sk) - Opozičné KDH neplánuje spoločnú kandidátku s inými stranami v nadchádzajúcich parlamentných voľbách. Ako hnutie zdôraznilo, súčasného predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) chcú demokraticky vymeniť vo voľbách, pričom do volieb pôjdu samostatne.


„Chceme silný výsledok, ktorý prinesie Slovensku zmenu. Silné KDH vo vláde je istota, že sa bude myslieť na rodiny, naštartujeme ekonomiku a ľuďom zostane viac peňazí. Zároveň nedovolíme žiadne neoverené experimenty, ktoré by poškodili Slovensko," zdôraznilo hnutie.

Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka v nedeľu povedal, že existuje niekoľko „kombinácií", ktoré majú zabezpečiť, aby neprepadli opozičné hlasy v najbližších parlamentných voľbách, vrátane tej, že sa spoja menšie stany. Takého uvažovanie podľa vlastných slov odporúča všetkým, u ktorých existuje riziko prepadnutia hlasov. „Primárne je to otázka na tých, ktorí sú pri tej päť percentnej hranici," vyhlásil Šimečka a dodal, že progresívci v tom môžu byť súčinní, primárne je to však zodpovednosťou predmetných strán. „My cítime tú zodpovednosť za zmenu a budeme sa s nimi o tom rozprávať, ale to musia chcieť aj oni," zdôraznil predseda PS.


Zdroj: SITA.sk - KDH odmieta spoločnú kandidátku, do parlamentných volieb pôjde hnutie samostatne © SITA Všetky práva vyhradené.

Hlas navrhne zmrazenie paušálnych náhrad ministrov, veľké šetrenie to však podľa Erika Tomáša nie je

