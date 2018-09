RADÍME: Rodičia by mali deti upozorniť, ako v škole predísť úrazom

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jakub Kotian Ilustračné foto. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 6. septembra (TASR) - Návrat detí do škôl znamená pre rodičov viacero starostí. Na deti totiž v školách čakajú nielen nové zážitky, ale striehnu aj nepríjemné situácie, ako je krádež či úraz. Rodičia by preto mali svojim deťom pripomenúť, aby dbali na dodržiavanie školského poriadku, ale aj to, aby nenosili zbytočne pri sebe cennosti a elektroniku.Situáciám, pri ktorých dochádza k úrazom detí, sa nedá vždy zabrániť. Zranenia hrozia deťom doma, na športoviskách, ale aj v školách. Poisťovňa Generali len počas minulého školského roka zaznamenala takmer 100 úrazov detí, za ktoré dohromady vyplatila približne 40.000 eur."Medzi najčastejšie úrazy detí na školách patria zlomeniny, ktoré boli zodpovedné za viac ako polovicu nám nahlásených úrazov. Druhým najčastejším úrazom bolo vyvrtnutie členku alebo kolena (18 %), nasledované narazením (12 %) a pomliaždením (9 %) prstov rúk," uviedla riaditeľka Odboru poistných udalostí životného poistenia poisťovne Generali Adriana Körösiová.Práve prsty rúk sú najčastejšie zraňovanou časťou tela. Až v 37 % prípadov mali deti následkom úrazu poranené prsty na rukách alebo ich články. Pričom pravá strana tela je na úrazy náchylnejšia. K úrazom dochádza počas mimoškolských aktivít, ako je školský výlet, či škola v prírode, kedy deti venujú menšiu pozornosť svojej bezpečnosti. Ale rovnako aj v školách pri nedodržiavaní školského poriadku, či rôznych šarvátkach medzi deťmi počas prestávok."Často sú nám hlásené prípady, kedy spolužiak strčil do spolužiaka, ten stratil rovnováhu, udrel sa hlavou do stoličky, a tým si vyrazil zub, rozťal čelo, alebo nešťastne spadol na ruku, čím si ju dieťa zlomilo. Inou kategóriou sú zasa úrazy počas telesnej výchovy, kedy napríklad dieťa počas skoku do piesku zle doskočilo a vyvrtlo si členok," vysvetľuje Körösiová.Pomerne často dochádza aj ku krádeži školských pomôcok či osobných vecí žiaka. Poisťovňa preto rodičom radí, aby deťom pripomínali, že je potrebné dodržiavať školský poriadok a počúvať učiteľov. "Toto pravidlo platí dvojnásobne najmä pri takých školských predmetoch, kde dieťa môže prísť do kontaktu s potenciálne nebezpečnými chemikáliami alebo predmetmi, ktoré by ho pri nesprávnom používaní alebo aktivite mohli zraniť," uviedla poisťovňa.Hádky a doťahovanie patria k detstvu, deti by však mali myslieť na to, že múdrejší ustúpi. Vyhnú sa tak úrazom. "Nie je rozumné sa nechať zatiahnuť do konfliktu, ktorý potenciálne môže skončiť nepríjemným úrazom. Krádeže sa nevyhýbajú ani školám, preto je dôležité dieťaťu vysvetliť, aby svoje veci nenechávalo v škole len tak pohodené. Ak má dieťa pridelenú svoju uzamykateľnú skrinku, je dôležité, aby tam svoje veci zodpovedne odložilo a skrinku vždy poriadne zamklo," upozornila poisťovňa.