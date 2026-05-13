 24hod.sk    Z domova

13. mája 2026

Raši rokoval v Azerbajdžane o dodávkach plynu a zapojení slovenských firiem do obnovy Karabachu – VIDEO


Tagy: Azerbajdžan Dodávky plynu Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Náhorný Karabach Predseda parlamentu

Podľa Rašiho nadväzuje súčasná spolupráca na Spoločnú deklaráciu o budovaní strategického partnerstva, ktorú obe krajiny podpísali v máji minulého roka.



13.5.2026 (SITA.sk) - Podľa Rašiho nadväzuje súčasná spolupráca na Spoločnú deklaráciu o budovaní strategického partnerstva, ktorú obe krajiny podpísali v máji minulého roka.


Predseda Národnej rady Richard Raši sa počas oficiálnej návštevy Azerbajdžanu stretol s prezidentom Ilhamom Aliyevom. Hlavnými témami rokovania boli napĺňanie strategického partnerstva medzi Slovenskom a Azerbajdžanom, energetická bezpečnosť Slovenska a zapojenie slovenských firiem do obnovy regiónu Karabach.

Podľa Rašiho nadväzuje súčasná spolupráca na Spoločnú deklaráciu o budovaní strategického partnerstva, ktorú obe krajiny podpísali v máji minulého roka.

Energetická bezpečnosť


„Práve tento dokument nám otvoril dvere k projektom, ktoré dnes Slovenská republika v Azerbajdžane realizuje,“ uviedol predseda parlamentu. Za významný výsledok vzájomných vzťahov označil historicky prvé zapojenie slovenskej firmy do rekonštrukcie oslobodených území v Karabachu.

Podľa Rašiho je projekt inteligentnej obce v Bash Garvande dôkazom dôvery Azerbajdžanu voči Slovensku a zároveň konkrétnym výsledkom strategického partnerstva oboch krajín.

Dôležitou témou rokovania bola aj energetická bezpečnosť a možnosti dodávok azerbajdžanského plynu na Slovensko. Raši informoval, že medzi plynárenskými spoločnosťami oboch krajín prebiehajú intenzívne rokovania o technickom a zmluvnom nastavení spolupráce.

Fáza konkrétnych výsledkov


„Azerbajdžan je pre nás kľúčovým partnerom, ktorý nám môže pomôcť zaistiť stabilné dodávky plynu. Teší ma, že naši plynári už vedú konkrétne diskusie o tom, ako túto spoluprácu technicky aj zmluvne ukotviť, aby sme posilnili energetickú suverenitu Slovenska,“ zdôraznil.

Na jeho slová nadviazal podpredseda parlamentu Peter Žiga, podľa ktorého sa dlhodobé diskusie o energetickej spolupráci dostávajú do fázy konkrétnych výsledkov.

Rokovanie v budove Národného zhromaždenia


„O spolupráci v oblasti energetiky s Azerbajdžanom komunikujeme dlhší čas, avšak v súčasnosti nastáva moment, keď sa otázka reálnych dodávok posúva výrazne vpred. Táto téma je pre nás mimoriadne dôležitá najmä v kontexte súčasných prerušovaných dodávok energetických surovín. V záujme diverzifikácie našich zdrojov a zaistenia energetickej stability Slovenska je užšia kooperácia s Baku nevyhnutnosťou,“ uviedol Žiga.

Pracovný program predsedu parlamentu v Azerbajdžane bude pokračovať rokovaním v budove Národného zhromaždenia, kde Rašiho prijme predsedníčka parlamentu Sahiba Gafarová.


Zdroj: SITA.sk - Raši rokoval v Azerbajdžane o dodávkach plynu a zapojení slovenských firiem do obnovy Karabachu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Z pätnástich tisícok sú len dve. Otvorená kultúra upozornila na drastické zníženie dotácií pre folklórne festivaly
Najväčší športový deň na Žitnom ostrove prilákal tisíce ľudí

