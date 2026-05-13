|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 13.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Servác
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
13. mája 2026
Raši rokoval v Azerbajdžane o dodávkach plynu a zapojení slovenských firiem do obnovy Karabachu – VIDEO
Tagy: Azerbajdžan Dodávky plynu Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Náhorný Karabach Predseda parlamentu
Podľa Rašiho nadväzuje súčasná spolupráca na Spoločnú deklaráciu o budovaní strategického partnerstva, ktorú obe krajiny podpísali v máji minulého roka. Predseda
Zdieľať
13.5.2026 (SITA.sk) - Podľa Rašiho nadväzuje súčasná spolupráca na Spoločnú deklaráciu o budovaní strategického partnerstva, ktorú obe krajiny podpísali v máji minulého roka.
Predseda Národnej rady Richard Raši sa počas oficiálnej návštevy Azerbajdžanu stretol s prezidentom Ilhamom Aliyevom. Hlavnými témami rokovania boli napĺňanie strategického partnerstva medzi Slovenskom a Azerbajdžanom, energetická bezpečnosť Slovenska a zapojenie slovenských firiem do obnovy regiónu Karabach.
Podľa Rašiho nadväzuje súčasná spolupráca na Spoločnú deklaráciu o budovaní strategického partnerstva, ktorú obe krajiny podpísali v máji minulého roka.
„Práve tento dokument nám otvoril dvere k projektom, ktoré dnes Slovenská republika v Azerbajdžane realizuje,“ uviedol predseda parlamentu. Za významný výsledok vzájomných vzťahov označil historicky prvé zapojenie slovenskej firmy do rekonštrukcie oslobodených území v Karabachu.
Podľa Rašiho je projekt inteligentnej obce v Bash Garvande dôkazom dôvery Azerbajdžanu voči Slovensku a zároveň konkrétnym výsledkom strategického partnerstva oboch krajín.
Dôležitou témou rokovania bola aj energetická bezpečnosť a možnosti dodávok azerbajdžanského plynu na Slovensko. Raši informoval, že medzi plynárenskými spoločnosťami oboch krajín prebiehajú intenzívne rokovania o technickom a zmluvnom nastavení spolupráce.
„Azerbajdžan je pre nás kľúčovým partnerom, ktorý nám môže pomôcť zaistiť stabilné dodávky plynu. Teší ma, že naši plynári už vedú konkrétne diskusie o tom, ako túto spoluprácu technicky aj zmluvne ukotviť, aby sme posilnili energetickú suverenitu Slovenska,“ zdôraznil.
Na jeho slová nadviazal podpredseda parlamentu Peter Žiga, podľa ktorého sa dlhodobé diskusie o energetickej spolupráci dostávajú do fázy konkrétnych výsledkov.
„O spolupráci v oblasti energetiky s Azerbajdžanom komunikujeme dlhší čas, avšak v súčasnosti nastáva moment, keď sa otázka reálnych dodávok posúva výrazne vpred. Táto téma je pre nás mimoriadne dôležitá najmä v kontexte súčasných prerušovaných dodávok energetických surovín. V záujme diverzifikácie našich zdrojov a zaistenia energetickej stability Slovenska je užšia kooperácia s Baku nevyhnutnosťou,“ uviedol Žiga.
Pracovný program predsedu parlamentu v Azerbajdžane bude pokračovať rokovaním v budove Národného zhromaždenia, kde Rašiho prijme predsedníčka parlamentu Sahiba Gafarová.
Zdroj: SITA.sk - Raši rokoval v Azerbajdžane o dodávkach plynu a zapojení slovenských firiem do obnovy Karabachu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Predseda Národnej rady Richard Raši sa počas oficiálnej návštevy Azerbajdžanu stretol s prezidentom Ilhamom Aliyevom. Hlavnými témami rokovania boli napĺňanie strategického partnerstva medzi Slovenskom a Azerbajdžanom, energetická bezpečnosť Slovenska a zapojenie slovenských firiem do obnovy regiónu Karabach.
Podľa Rašiho nadväzuje súčasná spolupráca na Spoločnú deklaráciu o budovaní strategického partnerstva, ktorú obe krajiny podpísali v máji minulého roka.
Energetická bezpečnosť
„Práve tento dokument nám otvoril dvere k projektom, ktoré dnes Slovenská republika v Azerbajdžane realizuje,“ uviedol predseda parlamentu. Za významný výsledok vzájomných vzťahov označil historicky prvé zapojenie slovenskej firmy do rekonštrukcie oslobodených území v Karabachu.
Podľa Rašiho je projekt inteligentnej obce v Bash Garvande dôkazom dôvery Azerbajdžanu voči Slovensku a zároveň konkrétnym výsledkom strategického partnerstva oboch krajín.
Dôležitou témou rokovania bola aj energetická bezpečnosť a možnosti dodávok azerbajdžanského plynu na Slovensko. Raši informoval, že medzi plynárenskými spoločnosťami oboch krajín prebiehajú intenzívne rokovania o technickom a zmluvnom nastavení spolupráce.
Fáza konkrétnych výsledkov
„Azerbajdžan je pre nás kľúčovým partnerom, ktorý nám môže pomôcť zaistiť stabilné dodávky plynu. Teší ma, že naši plynári už vedú konkrétne diskusie o tom, ako túto spoluprácu technicky aj zmluvne ukotviť, aby sme posilnili energetickú suverenitu Slovenska,“ zdôraznil.
Na jeho slová nadviazal podpredseda parlamentu Peter Žiga, podľa ktorého sa dlhodobé diskusie o energetickej spolupráci dostávajú do fázy konkrétnych výsledkov.
Rokovanie v budove Národného zhromaždenia
„O spolupráci v oblasti energetiky s Azerbajdžanom komunikujeme dlhší čas, avšak v súčasnosti nastáva moment, keď sa otázka reálnych dodávok posúva výrazne vpred. Táto téma je pre nás mimoriadne dôležitá najmä v kontexte súčasných prerušovaných dodávok energetických surovín. V záujme diverzifikácie našich zdrojov a zaistenia energetickej stability Slovenska je užšia kooperácia s Baku nevyhnutnosťou,“ uviedol Žiga.
Pracovný program predsedu parlamentu v Azerbajdžane bude pokračovať rokovaním v budove Národného zhromaždenia, kde Rašiho prijme predsedníčka parlamentu Sahiba Gafarová.
Zdroj: SITA.sk - Raši rokoval v Azerbajdžane o dodávkach plynu a zapojení slovenských firiem do obnovy Karabachu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Azerbajdžan Dodávky plynu Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Náhorný Karabach Predseda parlamentu
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Z pätnástich tisícok sú len dve. Otvorená kultúra upozornila na drastické zníženie dotácií pre folklórne festivaly
Z pätnástich tisícok sú len dve. Otvorená kultúra upozornila na drastické zníženie dotácií pre folklórne festivaly
<< predchádzajúci článok
Najväčší športový deň na Žitnom ostrove prilákal tisíce ľudí
Najväčší športový deň na Žitnom ostrove prilákal tisíce ľudí