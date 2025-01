Robert Fico neplánuje po protestoch odstúpiť. Pripravuje sa zoznam ľudí, ktorí budú vyhostení zo Slovenska.

„Nepíše sa rok 2018,“ povedal Fico. „Sme príliš ostrieľaní a skúsení na to, aby nám nejaké mimovládne organizácie a nejaké ukrajinské a gruzínske gardy rozvrátili štát,“ vraví predseda Smeru.

Fico opakuje, že ľudia majú právo ísť na míting a protestovať, ak nekričia, že predstavitelia vlády majú ísť do basy alebo nerobia „lumpárny“.

Na protivládnych mítingoch je podľa Roberta Fica „tretina Ukrajincov, ktorí hučia proti slovenskej vláde“. Premiér v STVR vraví, že nerozumie, prečo majú Ukrajinci „hučať“ po slovenskej vláde. Podľa Fica sa vytvoril klamlivý naratív, že treba dostať ľudí do ulíc, aby Slovensko ostalo súčasťou EÚ.“

Každý súdny človek, ktorý vie, koľko je dva a dva, vie, že vláda nikdy neurobila a neurobí žiadny krok, ktorý by ohrozil slovenské členstvo v EÚ,“ tvrdí Fico.

Podpredseda parlamentu a poslanec Smeru Tibor Gašpar v piatok 17. januára vo verejnoprávnej televízii STVR pripustil možnosť vystúpenia Slovenska z EÚ.

Reagoval tým na návrh opozičnej SaS, ktorá chce zakotviť do ústavy členstvo Slovenskej republiky v EÚ aj NATO.

„Smer nemá v tejto chvíli za prioritu a za cieľ vystúpiť z EÚ alebo NATO, ale obidve tieto združenia sa vyvíjajú v čase, menia možno niektoré základné otázky alebo princípy fungovania, ktoré boli v čase, keď sme do nich vstupovali, a preto tu musia ostať otvorené dvere pre situáciu, že by sme eventuálne uvažovali aj tak už o krajnom riešení, ako je vystúpenie z EÚ,“ vyhlásil Gašpar.

S predstaviteľmi Ukrajiny by chcel znovu rokovať v marci alebo apríli, ako bolo pôvodne plánované.

Kritizuje Zelenského za to, že sa správa „mimo reality“ a zdieľa statusy Juraja Rizmana, partnera prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorý pôsobí v organizácii Post Bellum.

Zelenského výroky považuje za zásahy do vnútornej politiky Slovenska. Vraví, že nemá dôvod momentálne sa stretnúť s ukrajinským prezidentom.

Pripravuje sa zoznam ľudí, ktorí budú vyhostení zo Slovenska, prebehne to v najbližších dňoch, povedal Robert Fico. Tvrdí, že ide o desiatky ľudí a preverujú sa aj finančné toky.

Opoziční predstavitelia sú podľa neho v tomto prípade iba „miništranti“ a „omšu“ podľa neho celebruje niekto iný – mimovládky a skupina inštruktorov z viacerých krajín.

„Je to model, ktorý je známy na celom svete, nie je na ňom absolútne nič nové,“ hovorí v súvislosti so zhromaždeniami, ktoré podľa vlády majú viesť k prevratu.

„Bolo veľmi správne, že sme začali o týchto veciach hovoriť, lebo ja nechcem, aby túto republiku niekto rozvracal, lebo sa mu nepáčia názory vlády na Ukrajinu,“ hovorí Fico.

„Nechcem do toho vnášať svoje osobné rozmery, len pripomeniem, že ma niekto chcel zavraždiť,“ povedal premiér s tým, že to bolo pre jeho názory, najmä pokiaľ ide o Ukrajinu.

„Nikto nejde vystúpiť z EÚ. Problémom je môj suverénny postoj k otázkam zahraničnej politiky,“ povedal premiér.

Robert Fico opakuje, že Ukrajina príde o tretinu územia na úkor Ruska a bude okupovaná cudzími vojskami. Pýta sa, či to ukrajinskej vláde stálo za štyri roky vojny a desaťtisíce obetí.

„Pánboh ochraňuj Ukrajinu, ako tá dopadne, keď sa dohodne prezident Trump s prezidentom Putinom,“ vraví premiér.

Ukrajina podľa neho nikdy nebude v NATO a bude mať aj „obrovské problémy“ so vstupom do EÚ.

Ukrajina sa podľa neho Západom nechala zneužiť na vojnový konflikt s Ruskom, cieľom malo byť ekonomicky ho oslabiť.

„Veľmi vítam, že sú náznaky komunikácie medzi Donaldom Trumpom a Vladimírom Putinom,“ dodal.

Nesúhlasí s tým, aby EÚ prevzala väčší diel zodpovednosti za podporu Ukrajiny, ak sa vláda Donalda Trumpa rozhodne zmeniť svoj prístup ku Kyjivu.

Premiér Fico sa čuduje rozhodnutiu Hlasu vylúčiť Radomíra Šalitroša a Samuela Migaľa zo strany. „Ja budem potrebovať toto rozhodnutie vysvetliť,“ dodáva v STVR. Vraví, že ak by koalícia mala sto poslancov, vedel by si to predstaviť, ale pri aktuálnych počtoch je to inak.

Koaliční partneri si podľa neho musia sami splniť úlohu mať potrebné počty v parlamente.

„Nechcite odo mňa, že ja budem riešiť vaše vnútorné problémy,“ odkazuje Andrejovi Dankovi a Matúšovi Šutajovi Eštokovi.

„Pán Danko a pán Šutaj Eštok si musia urobiť domáce úlohy,“ dodáva s tým že on nebude riešiť poslancov iných strán. Ak sa strana na 90 percent venuje vlastným veciam a iba 10 verejným, skončí, tvrdí Fico.

„Robert Fico nie je predsedom vládnej koalície. Som predsedom strany Smer a vlády,“ vraví Fico, podľa ktorého je funkčná vláda aj parlament, hoci koalícia už viackrát nedokázala schváliť svoje zákony.