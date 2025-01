V Bratislave sa na protestnom zhromaždení Slovensko je Európa zišlo 60-tisíc ľudí, podporili ich aj Polívka a Maštalír – VIDEO, FOTO

Podpora Polívku či Maštalíra

Pozdrav príslušníkom SIS

Požiadavky združenia Mier Ukrajine





Organizátori ďalšie zhromaždenie v Bratislave avizovali na 7. februára. Zároveň uviedli, že v rámci dobrovoľných príspevkov na organizáciu protestov vyzbierali sumu 100-tisíc eur. Piatkové zhromaždenie sprevádzali mierne technické problémy, podľa organizátorov však nešlo o sabotáž.



24.1.2025 -Na piatkovom protestnom zhromaždení „Slovensko je Európa" na bratislavskom Námestí slobody sa v piatok zúčastnilo 60-tisíc osôb. Informovali o tom organizátori zo združenia Mier Ukrajine Protesty sa podľa nich v piatok konali aj v ďalších 26 slovenských mestách a tiež aj v zahraničí, napríklad v Berlíne, Bruseli, Krakove, Prahe alebo Luxemburgu.Zhromaždených prišiel pozdraviť aj český herec Bolek Polívka , keďže Česká republika a SR sú podľa neho spojené nádoby.„Nenechajte si vziať demokraciu, nenechajte si vziať úsmev, nenechajte si vziať slobodu," povedal. Zároveň citoval aj heslo bývalého československého a neskôr českého prezidenta Václava Havla „Pravda a láska musia zvíťaziť nad lžou a nenávisťou". Polívkov slovenský kolega Tomáš Maštalír skonštatoval, že predseda vlády Robert Fico hovorí o protestoch riadených zo zahraničia, pretože si nevie predstaviť, že sa niekto angažuje aj bez toho, aby mal z toho osobný prospech.„Nás sem nepriviedla temná zlovoľná sila zo zahraničia," povedal Maštalír s tým, že účastníkov demonštrovať prinútila „sila domácej výroby", konkrétne vláda SR. Ficovi tiež odkázal, že síce jeho pohľad na svet a metódy vládnutia nepatria do Európy, ale Slovensko áno.Šéfka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková vo svojom príhovore pozdravila príslušníkov Slovenskej informačnej služby , ktorý vypracovali správu o možnom útoku na ústavné zriadenie SR.„SIS tvrdí, že má závažné informácie o snahe destabilizovať Slovensko. Aj my také máme. Korupcia dlhodobo destabilizuje Slovensko, nie mimovládne organizácie," zdôraznila. Zároveň pripomenula viacero osôb zaplatených v korupčných kauzách, ktoré sú spojené so súčasnou vládnou mocou.Združenie Mier Ukrajine tiež na piatkovom zhromaždení zopakovalo svoje požiadavky. Od začiatku organizovania protestov „Slovensko je Európa" žiadajú od predsedu vlády, aby dodržiaval zákony a rešpektoval nezávislosť inštitúcii.Od vlády a ústavných činiteľov tiež požadujú, aby odmietli akúkoľvek spoluprácu s Ruskom, ktoré vedie vojnu proti Ukrajine a ohrozuje Slovensko a tiež to, aby prestali útočiť na Ukrajinu, ktorá čelí ruskej agresii.Takisto žiadajú zastaviť pokusy Fica meniť zahraničnú orientáciu Slovenska v rozpore so záväzkami SR voči Európskej únii NATO . Najnovšie však Fica vyzvali, aby sa vzdal svojho mandátu. Zhromaždení túto požiadavku podporili skandovaním „Odstúpiť!" alebo „Dosť bolo Fica!".





