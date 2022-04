Robíte chybu, keď si mäso pred varením alebo pečením umyjete. Môžete to byť nebezpečné

Pravdou je, že to nie je potrebné a môže byť dokonca nebezpečné, najmä pre hydinu.

Ako to vysvetliť?

Po prvé, umývanie mäsa pod tečúcou vodou ho úplne nezbaví baktérií, a to máme na mysli. Navyše umývaním môže mäso čiastočne stratiť chuť, čo by sme nechceli. Druhou stranou mince je, že pri umývaní mäsa pod tečúcou vodou si nevšímame vodu špliechajúcu okolo drezu. Problém nastáva, keď sú okolo drezu ďalšie produkty, ako je zelenina či ovocie, prípadne ďalšie suroviny, z ktorých budete pripravovať večeru. Ak sa nečistoty a baktérie dostanú na blízke produkty, môže to viesť k infekcii.

Mäso samozrejme môžete umyť bez toho, aby ste postriekali okolie umývadla, a potom ho dať do chladničky. Baktériám sa darí skvele, keď sú vlhké, a chlad chladničky im nemusí brániť v množení. Nie nadarmo sa teda odporúča, aby hydina alebo steaky boli suché, keď ich dáte do chladničky.

Nebezpečné je predovšetkým kuracie alebo morčacie mäso. Práve u hydiny sa najčastejšie vyskytujú baktérie salmonely, listérie, E. coli a Campylobacter, ktorý je nebezpečný najmä pre deti a seniorov. Za zmienku tiež stojí, že baktérie sú dnes oveľa odolnejšie voči antibiotikám, než tomu bolo pred pár rokmi, a to vďaka rôznym druhom „zlepšovákov“, ktoré sa zvieratám počas života podávajú.