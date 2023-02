Rusi zmobilizovali státisíce vojakov, na prvé výročie ich invázie na Ukrajinu môže hroziť veľká ofenzíva

2.2.2023 - Ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov uviedol, že Rusko pripravuje novú veľkú ofenzívu a varoval, že by sa mohla začať už 24. februára. Referuje o tom spravodajský web BBC.Podľa Reznikova Moskva zhromaždila tisíce vojakov a mohla by „niečo skúsiť“ pri príležitosti výročia začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Reznikov uviedol, že Moskva zmobilizovala na potenciálnu ofenzívu približne 500-tisíc vojakov.„Oficiálne oznámili 300-tisíc, ale keď vidíme vojakov na hraniciach, podľa našich odhadov je to oveľa viac,“ povedal Reznikov pre francúzsku spravodajskú sieť BFM.Vyhlásenia Reznikova prichádzajú v čase, keď ukrajinská spravodajská služba tvrdí, že ruský vodca Vladimir Putin nariadil svojim silám, aby do konca jari obsadili Donbas.