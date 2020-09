Tour de France 2020 (11. etapa): Sagan bojoval o triumf, o jeho umiestnení rozhodla cieľová fotografia

Slovenský cyklista Peter Sagan obsadil podľa predbežných výsledkov druhé miesto v stredajšej 11. etape 107. ročníka Tour de France. V záverečnom špurte 167,5 km dlhej trasy zo Châtelaillon-Plage do Poitiers triumfoval Austrálčan Caleb Ewan (Lotto Soudal) časom 4:00:01 h a tretí finišoval Ír Sam Bennett (Deceuninck-QuickStep). Na čele celkového poradia sa udržal Slovinec Primož Roglič z Jumbo-Visma.





V napínavom záverečnom špurte sa Sagan snažil pretlačiť po pravej strane okolo Wouta van Aerta a dostal sa s ním do kontaktu, keď vystrčil ľavé rameno. Belgičan z Jumbo-Visma mu to po prejazde cieľom vyčítal a bolo otázne, ako situáciu posúdia rozhodcovia. Prvé výsledky na oficiálnej stránke potvrdili druhé miesto pre Sagana, čo je jeho najlepší výsledok na prebiehajúcej Tour. V utorkovej 10. etape skončil tretí, predtým bol raz štvrtý a dvakrát piaty.Aj keď bol v stredu na programe iba jediný kategorizovaný kopec Côte de Cherveux (4. kat., 1,1 km, 4,4%) ďaleko pred cieľom, etapa sa nemusela nevyhnutne skončiť hromadným finišom. Tri kilometre pred koncom totiž na pretekárov čakalo asi kilometer dlhé stúpanie so sklonom okolo 3-4%, na ktorom sa mohli niektorí jazdci pokúsiť o záverečný únik. Ihneď po štarte sa odtrhol domáci Matthieu Ladagnous (FDJ), nikto sa k nemu nepripojil a tak ho balík nechal odísť. O ďalších dvadsať km si vypracovali náskok šiesti silní klasikári Oliver Naesen (AG2R), Jasper Stuyven (Trek), Stefan Küng (FDJ), Lukas Pöstlberger (Bora), Michael Gögl (NTT) a Tom van Asbroeck (Israel) a to už si dali pretekári v pelotóne pozor. Bola to veľká hrozba pre tímy, ktoré spoliehali na hromadný špurt, a tak na čele balíka zvýšili tempo jazdci QuickStep, ku ktorým sa pridala aj Bora. Šestica tak vydržala v úniku len niečo vyše 10 km a potom na čele pokračoval len osamotený Francúz. Situácia sa dlhé kilometre nemenila, tempo pelotónu určovali Belgičania Thomas de Gendt (Lotto) a Tim Declercq (QuickStep) a náskok Ladagnousa držali na troch minútach. Pravdepodobne zdravotné problémy mal Rakúšan Gregor Mühlberger z Bory, ktorý zaostával, niekoľkokrát sa dotiahol do balíka, ale nakoniec nastúpil do auta a Tour sa pre neho skončila.Viac vzruchu priniesla až rýchlostná prémia 59,5 km pred cieľom. Ladagnous zobral 20 bodov, výbornú prácu odviedla dvojica QuickStepu Sam Bennett a jeho rozbiehač Michael Mörköv, ktorí boli na druhom (17 b) a treťom mieste (15 b), štvrtý Sagan získal 13 bodov. Čoskoro sa skončil únik Ladagnousa a pelotón pokračoval do cieľového mesta Poitiers pokope. Plynulú jazdu narušil pád, po ktorom musel opustiť Tour výborný vrchár Ion Izagirre, čo je veľká strata pre Astanu. Po vjazde do Poitiers, šesť kilometrov pred koncom zaútočil Saganov kolega Lukas Pöstlberger, dostihli ho len Bob Jungels a Kasper Asgren z QuickStepu a trojica mala pred záverečným stúpaním malý náskok. Na kopci ich však balík dobehol a nasledoval vyrovnaný a napínavý špurt, ktorý vyhral Caleb Ewan. Druhý finišoval Sagan a tretí Bennett.