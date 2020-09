Tour de France 2020 (12. etapa): Sagan bodoval na prémii aj v cieli, víťazom po sóle Hirschi

Dvanásta etapa Tour de France 2020 na trase Chauvigny – Sarran bola s 218 kilometrami najdlhšia v tohtoročnej edícii pretekov a jej víťazom sa po sóle stal Marc Hirschi (Sunweb). Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) finišoval na 13. mieste a do súťaže o zelený dres si pripísal štyri body a na vedúceho Sama Bennetta (Deceuninck – Quick Step) ich stráca 66.

Šprintérska prémia prišla na rad v Le Dorat už na 51. kilometri ešte pred nástupom kategorizovaných stúpaní a vyhral ju Nils Politt (Israel Start-Up Nation) z úniku.

Sagan bral sedem bodov za 9. miesto a kedže jeho najväčší súper o zelený dres Sam Bennett (Deceuninck – Quick Step) „zhrabol“ deväť za siedme miesto navýšil svoj náskok v súboji o zelený dres v tej chvíli už na 70 bodov.

Žilinský rodák nabral výrazné manko v 11. etape, v ktorej bol potrestaný za nebezpečný manéver v záverečnom špurte o víťazstva.

Po rýchlostnej prémii čakal na cyklistov zvlnený profil so štyrmi vrchárskymi prémiami štvrtej, tretej a druhej kategórie, čo nahrávalo do karát úniku. V žltom drese lídra naďalej pokračuje Primož Roglič (Jumbo Visma), bodkovaný dres „vlastní“ Benoit Cosnefroy (AG2R La Mondiale) a biely dres pre najlepšieho cyklistu do 25 rokov má na sebe Egan Bernal (Ineos).



