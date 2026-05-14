Meniny má Bonifác
Včera Archív správ Nastavenia
14. mája 2026
Si Ťin-pching varoval Trumpa, že spor o Taiwan môže priviesť USA a Čínu ku konfliktu
Lídri veľmocí v Pekingu rokovali o Taiwane, clách, Iráne aj technologickej rivalite. Čínsky prezident ...
Čínsky prezident Si Ťin-pching vo štvrtok počas summitu v Pekingu varoval amerického prezidenta Donalda Trumpa, že spor o Taiwan môže priviesť obe krajiny ku konfliktu.
Prvé stretnutie oboch lídrov v Číne po takmer desiatich rokoch sprevádzali pompézne ceremónie, no aj ostré geopolitické rozpory.
„Taiwanská otázka je najdôležitejšou témou vo vzťahoch medzi Čínou a USA,“ vyhlásil Si podľa čínskej štátnej televízie CCTV. Dodal, že ak bude problém „nesprávne zvládnutý, obe krajiny sa môžu zraziť alebo dokonca dostať do konfliktu“.
Trump bol osobný
Trump sa naopak snažil zdôrazniť osobné vzťahy s čínskym lídrom. „Budeme mať spolu fantastickú budúcnosť,“ povedal počas rokovaní a Siovi odkázal, že je preňho „cťou byť vaším priateľom“.
Čínsky prezident však zvolil opatrnejší tón a zdôraznil, že obe veľmoci „by mali byť partnermi a nie rivalmi“. Podľa neho „stabilné vzťahy medzi Čínou a USA prospievajú svetu“ a „spolupráca prináša úžitok obom stranám, zatiaľ čo konfrontácia škodí všetkým“.
Napätie pretrváva
Samit sa koná v čase pokračujúceho obchodného napätia medzi Washingtonom a Pekingom. Obe krajiny v roku 2025 viedli rozsiahlu colnú vojnu, počas ktorej clá na niektoré tovary prekročili 100 percent.
Trump a Si majú diskutovať o predĺžení prímeria v obchodnej vojne, na ktorom sa dohodli vlani v Južnej Kórei.
Dominuje Taiwan
Jednou z najcitlivejších tém zostáva Taiwan. Trump v pondelok naznačil, že chce so Siom hovoriť aj o amerických dodávkach zbraní ostrovu, ktorý Čína považuje za svoje územie.
Takýto krok by znamenal odklon od dlhoročnej politiky Washingtonu, podľa ktorej USA o podpore Taiwanu s Pekingom nekonzultujú.
Na rokovaniach sa očakáva aj diskusia o vojne s Iránom, exporte vzácnych kovov či súperení v oblasti umelej inteligencie.
Hviezdna delegácia
Súčasťou americkej delegácie sú viacerí poprední šéfovia amerických firiem vrátane Elona Muska z Tesly, Jensena Huanga z Nvidie, Tima Cooka z Applu, Davida Solomona z Goldman Sachs, Jane Fraserovej z Citi, Larryho Finka z BlackRock či Stephena Schwarzmana z investičnej skupiny Blackstone.
Pomoc sa neočakáva
Trump zároveň povedal, že od Pekingu neočakáva pomoc pri riešení konfliktu s Iránom. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio však uviedol, že Washington dúfa, že Čína prinúti Teherán ustúpiť od krokov v Perzskom zálive.
Zdroj: SITA.sk - Si Ťin-pching varoval Trumpa, že spor o Taiwan môže priviesť USA a Čínu ku konfliktu © SITA Všetky práva vyhradené.
