 24hod.sk    Zo zahraničia

14. mája 2026

Masívne ruské útoky na Kyjev si vyžiadali najmenej jednu obeť a desiatky zranených


Ukrajinskú metropola čelila v noci silnému raketovému a dronovému útoku. Rozsiahle ruské útoky na Kyjev si počas noci na štvrtok vyžiadali najmenej jednu obeť a 36 zranených. Moskva zintenzívnila ...



14.5.2026 (SITA.sk) - Ukrajinská metropola čelila v noci silnému raketovému a dronovému útoku.


Rozsiahle ruské útoky na Kyjev si počas noci na štvrtok vyžiadali najmenej jednu obeť a 36 zranených. Moskva zintenzívnila bombardovanie Ukrajiny po skončení krátkeho prímeria.

Ukrajinská metropola čelila v noci silnému raketovému a dronovému útoku. Novinári AFP hlásili hlasné explózie a aktiváciu protivzdušnej obrany. „Nepriateľ útočí na Kyjev bezpilotnými lietadlami a balistickými raketami,“ uviedol na Telegrame starosta Kyjeva Vitalij Kličko a dodal, že hlavné mesto je „pod silným nepriateľským útokom“.

Šéf vojenskej správy mesta Tymur Tkačenko pôvodne informoval o jednej obeti a 16 zranených. Neskôr ukrajinská štátna záchranná služba oznámila, že v celom Kyjevskom regióne utrpelo zranenia najmenej 36 ľudí vrátane dieťaťa.

Podľa úradov útoky zasiahli šesť mestských častí Kyjeva a ďalších šesť oblastí v okolí hlavného mesta. Záchranári ráno pokračovali v pátraní po preživších v troskách poškodených budov. Na fotografiách z miesta bolo vidieť, ako záchranné tímy vynášajú zranených z čiastočne zrúteného obytného domu.

Útoky na oboch stranách sa obnovili po tom, čo Rusko v utorok ukončilo trojdňové prímerie s Ukrajinou. Americký prezident Donald Trump oznámil pauzu minulý týždeň, krátko predtým, ako ruský prezident Vladimir Putin dohliadal na vojenskú prehliadku pri príležitosti výročia víťazstva v druhej svetovej vojne.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval Trumpa, aby počas stretnutí s čínskym lídrom Si Ťin-pchingom otvoril otázku ukončenia vojny. Zelenskyj zároveň uviedol, že stredajší útok najmenej 800 ruských dronov, zameraný najmä na západ Ukrajiny, zabil šesť ľudí a desiatky ďalších zranil.



Zdroj: SITA.sk - Masívne ruské útoky na Kyjev si vyžiadali najmenej jednu obeť a desiatky zranených © SITA Všetky práva vyhradené.

