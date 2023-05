Slováci sú už doma, Ramsay o pokračovaní: Ešte sme nekomunikovali

Slovenskí hokejisti sa v stredu vrátili domov po 86. MS v Rige, kde obsadili 9. miesto. Kanadský tréner Craig Ramsay, ktorý má v zmluve ešte opciu na ďalší rok zatiaľ nepotvrdil, či zostane na striedačke mužstva aj v ďalšej sezóne.



"Zatiaľ sme o tom nekomunikovali, zoberiem si pár dní na oddych. Boli to dva ťažké mesiace a každý, či už realizačný tím alebo hráči, si potrebujú teraz oddýchnuť. Budem sa o tom s Mirom Šatanom rozprávať," povedal Ramsay po príchode na bratislavské letisko.

Zámorský kouč videl problém v nízkej efektivite a v množstve vylúčených hráčoch: "V defenzíve sme hrali dobre, no potrebovali sme však streliť trocha viac gólov v kľúčových situáciách. Mali sme príliš veľa trestných minút, ale urobili sme aj veľa dobrých vecí. V tíme bolo veľa nových hráčov, na ktorých sa dobre pozeralo a podali dobrý výkon."



Slovenská hokejová reprezentácia pod vedením Ramsayho hrala na piatich šampionátoch. V rokoch 2018 a 2019 tesne skončila za postupom medzi najlepšiu osmičku. V predchádzajúcich dvoch ročníkoch to však vyšlo a chcela na to nadviazať aj v Rige. Postup jej však ušiel a je z toho opäť deviate miesto.



Slováci odohrali sedem zápasov, pripísali si tri víťazstva a štyri prehry. V tabuľke B-skupiny získali 11 bodov, čo stačilo len na nepostupové 5. miesto. Vekový priemer mužstva na tohtoročných MS bol 26 rokov. Na vrcholnom turnaji dostalo tento rok po prvý raz šancu osem hráčov. Všetci traja brankári - Samuel Hlavaj, Stanislav Škorvánek a Dominik Riečický, obrancovia František Gajdoš a útočníci Martin Chromiak, Oliver Okuliar, Viliam Čacho. Dávid Mudrák si však napokon nezahral, keďže tím priamo v Lotyšsku posilnil po vypadnutí v AHL a neskôr aj v NHL obranca Šimon Nemec.

Ramsay bol spokojný s ich výkonom: "Mali sme trocha nováčikov na brankárskom poste a urobili pre nás veľmi dobrú prácu. Každý dal do toho 100 percent, aj keď sme vymenili niekoľko hráčov. Skúšali sme vyhrať každý zápas, no nevyšlo to. Hrali sme ako tím a ja som na hráčov hrdý." Čacho, ktorý bol jedným z debutantov, si MS užil: "Zažil som veľkú školu hokeja. Nechcem znižovať extraligu, ale s touto úrovňou sa to nedá porovnať. Moje výkony mohli byť lepšie, aj keď si myslím, že som nesklamal. Pozerám sa dopredu, dúfam, že sa o rok vrátime silnejší."