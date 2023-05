MS v hokeji 2023: Slováci prehrali so Švajčiarmi 2:4, postup ale majú vo vlastných rukách

Slováci tak majú po štyroch zápasoch len štyri body, no postup do štvrťfinále majú stále vo svojich rukách, hrať budú ešte proti trom papierovo slabším súperom.

Najbližšie už v piatok od 19.20 h proti Kazachstanu, v nedeľu proti Slovinsku (15.20 h) a utorok uzavrú základnú skupinu zápasom s Nórskom (11.20 h). Ak by všetky tri zápasy vyhrali, mali by byť medzi štyrmi najlepšími tímami v Rige. Ak by Lotyši nezaskočili Švajčiarov.

Slováci so Švajčiarskom prehrali štvrtý zápas na MS v rade, naposledy vyhrali ešte v Helsinkách 2012. Aktuálne Švajčiari s 12 bodmi vedú skupinu B v Rige. Slováci ostali na 5. mieste.

Prvá tretina

Slovenský tím začal proti favoritovi veľmi aktívne a vyslal prvé tri strely. No v 6. minúte inkasoval, keď strela Jonasa Siegenthalera od modrej čiary prešla cez cloniacich hráčov aj brankára Hlavaja.

Slováci si aj ďalej vypracovávali viac šancí ako súper, no prišli dve vylúčenia Luntera a Nemca, ktoré obraz hry otočili. Švajčiari druhý gól nepridali, no Slovákov v 1. tretine prestrieľali 10:6.

Druhá tretina

V 25. minúte prišiel druhý úder Švajčiarska, keď na útočnej modrej čiare spadol Koch, k puku sa dostal Ambuhl a v prečíslení 2 na 1 našiel Nina Niederreitera, ktorý poľahky skóroval. Z nasledujúceho striedania Slováci znížili. Kelemen našiel na pravej strane voľného Andreja Kudrnu, ktorý využil, že sa brankár Mayer nestihol presunúť.

Slováci následne mali prvú presilovku, no nezahrali ju dobre, následne urobili chybu a Malgin sa dostal do nájazdu, ale Hlavaj ho vychytal. Súper disponoval vyššou kvalitou, nepúšťal Ramsayho hráčov do väčších šancí. V 38. minúte po ojedinelej akcii Kudrna získal ďalšiu presilovku, ale pre únik Švajčiara musel Pánik spôsobiť trestné strieľanie. Hlavaj ale Fialu vychytal.

Ešte v tej presilovke sa podarilo vyrovnať Pavlovi Regendovi, ktorý sa po sérii vyhratých súbojov ocitol pred bránkoviskom a doklepol puk za Mayera. No pri gólovej oslave sa nechal vyprovokovať Kňažko, ktorý dostal menší trest. Švajčiari mali v druhej časti streleckú bilanciu 13:4, ale prehrali 1:2.

Tretia tretina

V úvode 3. tretiny sa po veľkej Nemcovej aktivite dostal do veľkej šance Hrivík, no v poslednej chvíli ho vychytal Mayer. V 47. minúte favorit tretí raz vyhrával, keď strelu Christiana Martiho od modrej smolne rukou tečoval do vlastnej brány obranca Ivan.

Potom to Švajčiari kontrolovali, držali minúty puk v útočnom pásme a aj keď ho Slováci získali, hneď boli pri nich. V záverečnej tretine Ramsayho hráči len trikrát vystrelili na bránu. Do tej prázdnej ešte skóroval Gaetan Haas.

Švajčiarsko – Slovensko 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)

Góly: 6. Siegenthaler (Malgin, Hischier), 25. Niederreiter (Ambühl), 47. Marti (Richard), 60. Haas (Miranda, Simion) – 26. Kudrna (Kelemen, Pánik), 40. Regenda (Okuliar, Kňažko). Strely na bránu: 36:13.

Švajčiarsko: Mayer – Kukan, Siegenthaler, Glauser, Moser, Loefel, Marti, Fora, Geisser – Malgin, Hischier, Fiala – Ambühl, Corvi, Niederreiter – Simion, Haas, Miranda – Bertschy, Richard, Herzog

Slovensko: Hlavaj – Nemec, Koch, Kňažko, Grman, Ivan, Rosandič, Jánošík, Gajdoš – Pánik, Hrivík, Kelemen – Hudáček, Sukeľ, Kudrna – Chromiak, Tamáši, Regenda – Lunter, Čacho, Okuliar