MS v hokeji 2023: Lotyši dodržali tradíciu, české veľvyslanectvo zasypali kvety

Oslavy lotyšských fanúšikov po pondelkovom víťazstve nad Českom (4:3 pp) na hokejových MS v Rige začali už tesne po zápase a pokračovali dlho do noci. O tom, že domáci reprezentanti si pripísali prvý triumf na tohtoročnom šampionáte, sa ráno presvedčili aj pracovníci českého veľvyslanectva v lotyšskej metropole.





Lotyši oslavovali prvé víťazstvo v B-skupine ešte dlho do noci, v uliciach bolo počuť trúbenie áut a skandovanie fanúšikov. Ešte v ten večer si to mnohí z nich namierili pred českú ambasádu, kde položili kvety. Dodržali tak lotyšskú tradíciu. Týmto gestom zmierňujú súperovu bolesť a smútok po prehre. Niektoré kvety pred ambasádou ráno odstránili, no ďalšie pribúdali v priebehu utorka.Lotyšskí fanúšikovia sa rovnakým gestom prezentovali aj pred dvoma rokmi, keď zaplavili kvetinami veľvyslanectvo Kanady. Na zámorským výberom triumfovali 2:0 a ku kvetinovým pozdravom napísali na lístoček aj pozdrav: "Toto je historická chvíľa pre náš hokej."