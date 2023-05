Slovensko na MS v hokeji 2023 už skončilo, stále nám však ide o veľa

24.5.2023 - MS v hokeji 2023 sa pre Slovákov síce už skončili, stále im však ide o veľa. Po aktuálnom šampionáte sa totiž uzavrie rebríček Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) v súvislosti s kvalifikáciou o postup na ZOH 2026 do Talianska.Tam sa automaticky kvalifikuje prvých osem výberov, ďalšie sa budú usilovať o olympijskú miestenku v kvalifikácii. Aby Slováci boli na 8. stupienku v uvedenom hodnotení, v ďalšom priebehu je na základe aktuálneho bodovania potrebné vypadnutie Nemcov vo štvrťfinále a tiež to, aby sa Lotyši nestali majstrami sveta.Otáznik stále visí nad Rusmi a ich účasťou pod piatimi kruhmi o tri roky. Ak by padol verdikt, že sa v Taliansku nepredstavia v súvislosti s vojnou, ktorú už viac ako rok vedú na území Ukrajiny, Slovákom by na priamu účasť na ZOH 2026 mohla stačiť aj 9. priečka v rebríčku IIHF a tú obsadia, ak sa splní len jeden z uvedených parametrov.