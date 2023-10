Sölden 2023: Vlhová v 1. kole obrovského slalomu tretia, vedie Brignoneová

Petre Vlhovej vyšiel vstup do 58. ročníka zjazdárskeho Svetového pohára. V prvom kole sobotného obrovského slalomu v rakúskom Söldene zašla tretí najrýchlejší čas. Slovenská lyžiarka so štartovým číslom 5 zaostala za vedúcou Taliankou Federicou Brignoneovou o 63 stotín sekundy. Druhé kolo bolo na programe o 13.00 SEČ.





Vlhová sa postavila na štart ako piata a od úvodu držala správnu líniu. Na prvom medzičase mala totožný čas so Švédkou Sarou Hectorovou. Najlepšie jej vyšla strmina, v ktorej uplatnila svoju agresivitu a vytvorila si náskok troch desatín. Dvadsaťosemročnej Slovenke sa však nepodarilo udržať tempo na rovine, čo môže byť spôsobené kondíciou po chorobe. V ľadovcovej ouvertúre sa v 1. kole najlepšie darilo Brignoneovej. Talianka zvládla technické pasáže v stredovej strmine takmer bez chýb a pred druhou Hectorovou mala polsekundový náskok. Američanka Mikaela Shiffrinová bola piata (0,75 s).Druhá Slovenka na štarte Rebeka Jančová nepostúpila do 2. kola. Do cieľa prišla s mankom 9,09 sekundy na víťazku a pôvodne obsadila 51. miesto, no po diskvalifikácii Nórky Ragnhild Mowinckelovej zo 6. priečky pre použitie nepovoleného vosku sa posunula o priečku vyššie. "Začala som celkom fajn a chytila som rytmus. Postupne to však bolo náročnejšie, neudržala som sa v dobrej línii na strmine a to už bol koniec. Bol to môj prvý Sölden a pre mňa veľká skúsenosť. Viem, že trať je náročná, chcela som ísť najlepšie, ako viem. Chyby sa robia, dúfam, že nabudúce budem pripravená lepšie. Mesiac mám na doladenie kondičnej prípravy a v decembri mi začína Európsky pohár. Diváci ma pravdepodobne najbližšie uvidia v Jasnej," povedala v cieľových priestoroch do kamier RTVS Jančová. .